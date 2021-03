„Často sedíme s manželkou na záhrade. Mám tam veľa roboty,“ prezradil nám ešte na jeseň Hlaváček, ktorý poctivo dodržiava všetky odporúčania. Na túto vymoženosť nedá dopustiť. Keby ju nemal, tak ako mnoho iných ľudí na Slovensku, asi by sa podľa jeho slov “zbláznil”. Vysedávanie doma a rok bez kamarátov mu už ale poriadne lezie na nervy.

Oldo Hlaváček s vnučkou Michaelou. Zdroj: Archív NMH

“Keby sme sa poznali ako priatelia, povedal by som vám, ako sa mám, lebo by sme si odpustili hrubé výrazy. Je to už dlho trvajúci stav toto, tak už ma to rozčuľuje,” prezradil nám Hlaváček. “Inak sa mám celkom slušne, pozitívne, lebo tu byť na niečo kritický, to hneď ľudí predurčuje, aby ich ostatní posielali na psychiatriu. Ale podaktorí by sa tam mohli okamžite presťahovať. Stále som inak vonku na záhrade. Nikam nechodím už rok, čiže opatrenia, ktoré sú, sa ma ani veľmi netýkajú. Ruky, čo nám stále kážu umývať, si umývam od detstva. A keď ideme na prechádzku, ideme do záhrady. Vďakabohu za túto možnosť, chodiť von bez toho, aby sme niekoho stretli,” pokračoval niekdajší herec, ktorého ale predsa len poriadne trápi jedna vec.

“Sme síce zdraví, aj keď o zdraví mám inú predstavu, no všetko je v norme aj vzhľadom k veku. S kamarátmi som sa už dávno nestretol. To ma mrzí, lebo sám zásadne nepijem alkoholické nápoje. Ani s manželkou sami dvaja, to neprichádza do úvahy, to už by bol skon k alkohlizmu. Rozčuľuje nás to už, že sa nemôžeme stretnúť aspoň traja ľudia, aby sme mai dôvod vypiť si. Takto to už trošku škrípe,” dodal so smútkom v hlase, no verí, že čoskoro toto všetko už pominie.