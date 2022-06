Na obrazovky JOJ-ky sa dostala ďalšia novinka Šťastná rybka. Výhercu 10 miliónov eur Doda hrá Ľuboš Kostelný, no tvorcovia sa rozhodli, že do deja zapoja aj mnohé epizódne postavy. Zavolali dokonca našu hereckú legendu Olda Hlaváčka (88), ktorý sa naposledy, v roku 2019, objavil v seriáli ZOO. V prvej časti si strihol úlohu pána v domove dôchodcov. Po prvom natáčaní ho však televízia preobsadila. Prečo?

V seriáli Šťastná rybka Dodo Hajdák, ktorého hrá Ľuboš Kostelný, vyhrá 10 miliónov eur. Zo začiatku to pred rodinou tají, nechce, aby jeho manželka predčasne porodila. Zdôverí sa jedine svojej mamičke, ktorú hrá skvelá Ida Rapaičová. Tá býva v domove dôchodcov a jej priateľmi v tomto zariadení sú práve Oldo Hlaváček a Maja Velšicová. Diváci ich mali možnosť vidieť hneď v prvej časti. Pán Hlaváček síce povedal len niekoľko viet, no viacero jeho fanúšikov potešilo, že sa opäť vrátil na obrazovky, aj keď len v takejto malej epizódnej postave. Žiaľ, ako sme sa dozvedeli, umelec zvládol iba dva natáčacie dni a následne ho musela JOJ-ka preobsadiť iným hercom.

Herec Oldo Hlaváček. Zdroj: tv joj

„Pán Hlaváček začal mať problémy s pamäťou, a tak sa s tvorcami dohodol, že v nakrúcaní nebude pokračovať. Aj preto ho nahradili iným hercom, pánom Štefanom Šafárikom,” dozvedeli sme sa zo zdroja z televízie, a to, že ho museli preobsadiť, nám potvrdil aj režisér a spoluautor scenára seriálu Šťastná rybka Ivan Predmerský: „Seriál Šťastná rybka sme nakrúcali minulý rok od júna do októbra. Herec Oldo Hlaváček dostal menšiu postavu čiperného dôchodcu žijúceho v Domove seniorov. Pán Hlaváček absolvoval s našim štábom dva filmovacie dni a objaví sa v prvých častiach seriálu.”

Ako to zobral Oldo Hlaváček? „Ja si už to natáčanie ani veľmi nepamätám. Ak ma nahradili, tak asi preto, lebo som sa im nepáčil. To sa bežne stáva. Iný dôvod neviem,” povedal nám herec, ktorý sa má napriek nedávnej strate milovanej manželky celkom dobre. Ako nám ďalej prezradil, veľa času trávi na záhrade a so svojím synom. „Ivo ma pravidelne chodí navštevovať a aj môj druhý syn príde teraz v lete za mnou. Viete, manželka mi chýba, ale deti sa o mňa pekne starajú,” nestráca na duchu pán Oldo. A hoci si v jeho úctyhodnom veku už niektoré veci nepamätá, neustále si cibrí pamäť, ako nám sám povedal, lúštením krížoviek a aj o svojich hereckých zážitkoch a kamarátoch, ktorí sú však už v hereckom nebi, by vedel rozprávať dlhé hodiny.