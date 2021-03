OKAMŽITÝ ZÁSAH SANITKY: Známy psychológ z Markízy odkazuje ľuďom: Ak máte TOTO DOMA, vyhoďte to

"V tejto chvíli sa spájame s neuropsychológom Robertom Krausem. Okrem toho, že vieme o ňom, že je veľmi šikovný, má rád aj špenát. Aj keď pozor, to posledné sústo sa mu až tak nevyplatilo, lebo Robert je jeden z tých nešťastných Slovákov, ktorí sa nedávno priotrávili mrazeným špenátom. Musíme povedať, že radi ťa vidíme usmiateho. Robert, čo sa presne udialo?" uviedol ranného hosťa cez video hovor moderátor Tomáš Juríček.

Jedovatý špenát, ktorý sa stal osudným zhruba 100 Slovákom. Zdroj: Instagram R. K.

"Bol som si ako každú nedeľu doobeda zabehať, vrátil som sa, dal som si sprchu a išiel som k nedeľnému obedu a hovorím manželke, že by som si dal špenát. Ona mi hovorí, že už máme navarené, ale tak v poriadku, urobíme aj špenát. No a ja som si ten špenát dal ako jediný člen rodiny a zjedol som celé 400-gramové balenie. Ako som ho dojedol, sadol som si k televízoru, nakoľko sme pozerali Petru Vlhovú z pretekov v Jasnej," začal opisovať svoj hrozivý zážitok Krause a v tej chvíli ani len netušil, čo nastane.

"Po asi 10-minútach sa mi začalo zahmlievať pred očami, pozrel som na telefón, nič som nevidel, začala sa mi točiť hlava, mal som zrýchlený pulz, srdce mi išlo vyskočiť. Odmeral som si tlak - 150/100. Ja mávam vždy znížený. Najhorší symptóm, ktorý som u seba vnímal, bola zlá artikulácia reči. Mne sa doslova nedalo rozprávať! Vyplašilo ma to aj manželku, myslel som si, že mám absenciu cukru. Dal som si teda cukor, ale nevedel som ani nič žuť, také vysušené ústa som mal. Bolo to naozaj veľmi nepríjemné," pokračoval Robert, ktorému sa v hlave začali premietať tie najhoršie scenáre.

"Hneď mi začali napadať neurologické diagnózy, ktoré môžu byť skryté presne za týmito smyptómami ako napr. skleróza multiplex alebo Vertigo (závraty, pocit nevoľnosti, pozn. red.). Zavolali sme záchranku, pýtali sa ma, či nemôže ísť o covid, povedal som im, že ten som už prekonal. Prišla záchranka, nikomu z nás nenapadlo, že môže ísť o otravu jedlom. Celý týždeň som potom absolvoval rôzne neurologické vyšetrenia, našťastie som po tejto stránke zdravý. Teraz som rád, že išlo "len" o otravu. Keď si predstavím, že by to jedli aj moje malé dcérky, nie som až tak šťastný," skonštatoval psychológ, ktorý sa so svojím nepríjemným zážitkom zveril aj fanúšikom na Instagrame.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>