Odkaz NAHNEVANÉHO Paľa Haberu: HANBA vám Putin! Rusi celý svet zase raz tragicky sklamali!

Európa žila dlhé roky v mieri a o vojne na našom území sme sa učili už iba v učebniciach dejepisu. Do uplynulého týždňa by nikomu ani len nenapadlo, že história sa bude opakovať. Vo štvrtok ráno ruské vojská napadli Ukrajinu. Zhrozené a zúfalé obyvateľstvo opúšťa svoje domovy a uteká do bezpečia. Hoci mnohí ani nemajú kam... Z tejto situácie je nahnevaný a smutný aj spevák Paľo Habera (59).