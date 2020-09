História ochotníckeho divadla v Preseľanoch v okrese Topoľčany siaha až do začiatku minulého storočia. Tunajší ochotníci tu založili Divadelný ochotnícky krúžok v roku 1920. Jeho zakladateľom bol Vojtech Šašváry, ktorý v obci pôsobil ako učiteľ a riaditeľ školy.

Podľa dochovaných dokumentov sa prvé divadelné predstavenie ochotníckeho krúžku uskutočnilo 26. decembra 1920. Šlo o inscenáciu s názvom Vykopaná žena. Jej režisérom bol zakladateľ súboru, ktorý neskôr s miestnymi divadelníkmi naštudoval a režíroval mnohé ďalšie hry. "Predovšetkým vďaka nemu získaval divadelný krúžok dobré meno i v okolitých obciach, kam smerovali jeho prvé zájazdy," spomína súčasný umelecký šéf ochotníkov Igor Pargáč.

Do roku 1960 preselianski divadelníci odohrali 100 premiér a jeho tvorbu ocenili aj na Celoslovenskej prehliadke divadelných súborov v Leviciach v roku 1959. "S divadlom v Preseľanoch sa spájajú aj niektoré slávne mená. Z našej obce pochádza napríklad otec už zosnulého herca Jozefa Dóczyho a v Preselianskom ochotníckom divadle hrali aj členovia jeho rodiny. V roku 1955 sa na divadelnej skúške hry Škriatok objavil vtedajší režisér Nitrianskeho krajového divadla Pavol Haspra, ktorý pomohol stvárniť niektoré postavy a nasmeroval prácu ochotníkov. Práve s hrou Škriatok sa dostali na krajskú súťaž, kde ju ako člen poroty sledoval aj Andrej Bagar,"pripomína Pargáč.

Súčasný ochotnícky divadelný súbor Rondo vznikol v Preseľanoch v roku 1996, kedy uviedol premiéru inscenácie Vianočná hra v réžii Igora Pargáča. Divadelný súbor mal čoraz viac členov, ktorí si svojpomocne začali vyrábať kulisy, zakúpili prvé svetlá a techniku. "V podstate sme naviazali na históriu, ktorá je tento rok už storočná. Začal som robiť najskôr také jednoduchšie ľudové hry, rozprávky. Potom som začal robiť aj vlastnú tvorbu, ale snažili sme sa uvádzať aj svetovú drámu, boli to napríklad Maeterlinckovi Slepci, čo bolo pre dedinu trošku nezvyčajné, ale ľudia to zobrali. Postupne sme striedali aj komédie, aj drámy, takže sa tu vystriedalo dosť veľa takých známych hier, ako napríklad Revízor, Ťapákovci. Posledné predstavenie, s ktorým sme mali aj úspech, bola Salome od Oscara Wildeho," povedal Pargáč.

Preselianski ochotníci sa momentálne začínajú pripravovať na oslavu svojej storočnice. Pre svojich divákov chystajú jednoaktovky, medzi nimi aj hru Vykopaná žena. "Práve tá sa u nás pred sto rokmi hrala ako prvá. Práve ju by sme preto chceli hrať 26. decembra, keď bude presne sté výročie jej prvého uvedenia. Teraz nám trošku narušila plány pandémia, ale ak sa bude dať, tak v decembri by sme radi sté výročie divadla oslávili. A v januári by sme potom chceli robiť jednu väčšiu hru, Ženbu od Gogoľa,"hovorí Pargáč o plánoch divadelného súboru Rondo.