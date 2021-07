Líder Tublatanky Maťo Ďurinda sa nedávno nechal natočiť, ako si spokojne pláva v mori. Počas toho sa prihováral obetiam po ničivom tornáde v Česku. Už to viacerých poriadne naštvalo, no potom prišlo niečo, čo ľudí dorazilo! Myslíte si aj vy, že to prehnal?

Maťo Ďurinda si momentálne užíva slnko a more v Chorvátsku. A pri tejto príležitosti sa rozhodol, že vo videu sa prihovorí všetkým obetiam po ničivom tornáde na Morave. ,,Tak teda... Pozdravujem všetkých fanúšikov Tublatanky, pozdravujem všetkých na Slovensko. Pozdravujem všetkých aj do Čiech. Veľmi na vás myslím a hlavne teraz myslím na všetkých Moravákov, ktorým sa to stalo, na ktorých prišlo to strašné tornádo a zobralo im strechy a poškodilo domy. Je to úplne zúfalá situácia, celé som to sledoval v televízii. Je to smutné, pretože mnohí ste prišli o domy, ktoré ste vlastnými rukami budovali. Je to hrozne smutné. Držím tejto oblasti Moravy palce. Aby ste to aj psychicky prežili, pretože je to aj veľmi psychicky náročné, mne keby sa to stalo, že mi tornádo zhodí dom, bol by som na psychickej mizine," hovorí počas plávania, no odrazu premostí na niečo celkom iné.

,,Morava má ale silu. Morava je Morava! Ja keby som nežil na Slovensku, okamžite sa sťahujem na Moravu, ale aj Čechy majú krásne dediny. Tam by som si vybral asi dom. Dúfam, že ste všetci okej a zdraví, pretože toto bol zlý rok, ale my s Tublatankou vám zahráme príjemný rok, spomeniem pár koncertov, ktoré hráme na Slovensku," začal následne vymenúvať termíny ich koncertov. A práve to ľudí nesmierne nahnevalo! Toto video sa okamžite objavilo na rôznych stránkach na Instagrame.

,,Maťo Ďurinda vinšuje všetko dobré obetiam moravského tornáda zo slnečného Chorvátska a “nezabudne” si rovno spraviť promo… tlieskam," znie odkaz pri videu na istej stránke na Instagrame. Pod videom sa ihneď začali kopiť komentáre od ľudí. ,,Toto ke naozaj DNO. Akože neviem, čo je horšia možnosť. Že to robí, aby ukázal, aký je fraaaaajo alebo to myslí naozaj úprimne a nedochádza mu, akou nevhodnou formou," napísal Miro. ,,Aby to bolo úprimné, mal spraviť video v jakuzzi, so šampanským, cigárom a dvoma sexicami. Takto sa mi to zdá také neosobné, neuprimné," robil si z neho posmech ďalší. Čo hovoríte na toto jeho video vy?

