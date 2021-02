Hlavnú postavu slávneho liečiteľa si zahral famózny Ivan Trojan a úlohu jeho asistenta a životného partnera stvárnil Juraj Loj. Medzi "semifinalistov" sa však nedostala slovenská snímka od režiséra Petra Bebjaka Správa. "Úprimne povedané som to trošku čakala, pretože sme všade boli spomínaní medzi filmami, ktoré majú šancu. To bolo znamenie, že máme nádej. Ale občas to takto nefunguje, takže sme boli nervózni. Keď s niečím nepočítate, môžete dostať len dobrú správu a keď s niečím počítate a nepodarí sa to, je to sklamanie," tešila sa režisérka Šarlatána Hollandová.

Film Šarlatán Zdroj: CinemArt

V uvedenej kategórii konkurujú Šarlatánovi filmové diela z Francúzska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Nórska, Dánska a Ruska, ale aj z neeurópskych krajín ako Chile, Guatemala, Irán, Mexiko alebo Tunisko. ,,Vidím tam dvoch favoritov, takže to bude ťažké a s celkovým víťazstvom a Oscarom skôr nepočítam,“ dodala Hollandová. Postupujúci budú vyhlásení 15. marca a na slávnostnom udeľovaní Oscarov v nedeľu 25. apríla.

O filme Šarlatán: Na liečiteľa Jána Mikoláška sa v priebehu niekoľkých desaťročí obracali s prosbou o pomoc tisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, vrátane najvýznamnejších osobností politického a kultúrneho života. Mikoláška sprevádza takmer celým filmom jeho asistent a tiež životný partner. Toho hral Juraj Loj, ktorý mal s Trojanom pred kamerami aj mnoho homosexuálnych scén.