Oklamčák s manželkou boli jednými z mála Slovákov, ktorí sa prišli v Prahe rozlúčiť s Jurajom Jakubiskom. No a čo čert nechcel, českí novinári si ho poplietli s českým hudobníkom Michalom Pavlíčkom. „Stala sa mi taká úsmevná vec v Prahe, že veľa ľudí ma vôbec nespoznalo. Možno to bolo aj tým, že som nebol v mojej typickej červenej farbe, ale v čiernej, keďže išlo o pohreb. České médiá vo mne videli Michala Pavlíčka, ktorý je známy český hudobník. Novinári napísali pod moju fotku jeho meno a že známy český gitarista. Dokonca so mnou robila rozhovor aj Česká televízia v domnienke, že som Pavlíček, až dovtedy, kým som neprehovoril po slovensky,” prezradil nám Oklamčák. Ten celú situáciu však berie s úsmevom.

Bývalý český prezident Václav Klaus kondoluje manželke Deane Horváthovej – Jakubiskovej (vpravo) po poslednej rozlúčke so slovenským filmovým režisérom, scenáristom a výtvarníkom Jurajom Jakubiskom pred Katedrálou svätého Víta na Pražskom hrade 4. marca 2023. Zdroj: TASR