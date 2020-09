Mal to byť televízny hit rovnako ako v Amerike či Veľkej Británii. Český divák je ale náročný a poskakujúci krokodíl, jednorožec či páv ho neoslovil. Sociálne siete už po prvej časti zaplavili negatívne komentáre ľudí na túto šou. „Za mňa je to blbosť, toto sa nepodarilo." „Nemá to šmrnc. Nemá to štýl,“toto je iba zlomok reakcií divákov, ktoré sa objavili an sociálnych sieťach. Televízia Prima sa napokon rozhodla Zlatú masku nahradiť jedným z nových programov.

Šou zlatá maska. Buldoček. Zdroj: tv joj

Nezachránila ju ani legendárna herečka Jiřina Bohdalová, ktorá je jednou z hádačov v šou. Zlatá maska, ktorú na Slovensko priniesla televízia JOJ a v Čechách TV Prima, totiž divákov nezaujala tak, ako sa očakávalo. Jej sledovanosť prudko klesala a tak se televízia Prima rozhodla novú šou už po tretej časti vyradiť z programu. V nedeľu večer ju nahradí buď seriál "Einstein – Případy nesnesitelného génia" alebo pokračovaním "Poldy".

Klesajúca sledovanosť Zlatej masky na TV Prima:

6. september, 1. diel - 780 000 divákov

13. september, 2. diel - 526 000 divákov

20. september, 3. diel - 478 000 divákov