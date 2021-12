Toto nečakala ani v najhoršom sne! Wanda Hrycová (43) sa s rodinkou vybrala za bielymi svahmi do Rakúska. To ale netušila, aká strašná tragédia ju tam postihne. Jej syna musel zo svahu odvážať záchranársky vrtuľník.

Smutné a dramatické chvíle u Hrycovcov nemajú konca. Po tom, ako producentka Wanda Hrycová v januári tohro roku navždy prišla o milovaného otca Andyho (†71), prekonala ťažký priebeh Covidu. V lete počas dovolenky v Taliansku chytila prudkú alergickú reakciu a skončila v nemocnici. No a keď už si myslela, že počas tohto tragického roka sa jej už nič nestane, mýlila sa. Jej rodinná lyžovačka krátko pred sviatkami sa skončila obrovskou drámou. A to, paradoxne, iba deň pred 13. výročím úmrtia jej mladšieho brata Huga (†22).

Wanda s milovanými synmi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXGlNfBKLCa/

"Toto je jeden zo zážitkov, ktoré som do zbierky naozaj nepotrebovala. vidieť svoje dieťa zvíjať sa od bolesti, tá neistota, keď netušíte, čo mu je, keď sa modlíte, aby to v tom najhoršom prípade bola zlomenina nohy a aby som sa medzičasom nezbláznila strachom, v rámci nejakej snahy odpútať myseľ od toho najhoršieho som to celé točila a fotila. Pre neho, aby vedel, čo zažil, kým bol pod sedatívami. Prvýkrát letel vrtuľníkom, tak nech má na to pamiatku. Najbližší mesiac bude náročný. Pre neho, pre nás, pre celú rodinu, ale dáme to. Vy ostatni sa opatrujte a davajte na seba pozor," napísala v pondelok večer Hrycová na svojom Instagrame. A práve tam zverejnila aj zostrihané video, ako jej zraneného syna preváža vrtuľník do nemocnice.