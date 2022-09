Vlastimil Harapes (76) sa po smrti exmanželky Hanky Zagorovej († 75) uzavrel do seba a smúti osamote. Inokedy spoločenský, pohotový a vtipný tanečník sa obmedzil na odpovede „áno-nie”, alebo vôbec nekomunikuje.

Baletný majster Vlastimil Harapes prežil s Hankou dokopy 8 rokov. Dva roky spolu chodili, od roku 1986 boli šesť rokov manželia. Chceli si spolu dokonca adoptovať dievčatko, mali v pláne starať sa spoločne o dieťa, tvoriť rodinu. Nie je preto div, že Harapes po smrti exmanželky cíti veľkú stratu. Na otázku, či príde na zádušnú omšu za zosnulú speváčku do kostola, kde to mal z bytu naozaj čo by kameňom dohodil, odpovedal cez esemesku: „Nemôžem.“ A nedorazil ani o deň neskôr na verejnú rozlúčku v Divadle Kalich.

Harapes sa ospravedlnil aj z obľúbenej tradičnej záhradnej párty producenta Borka Severu (72), ktorú si doteraz nikdy nedal ujsť. „Úplne sa vytratil zo spoločenského života,“ konštatoval jeden z hostí danej párty. „Ako by s Haničkou umrel aj on...“ dodal smutne.