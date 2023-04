Mnohí ich označovali za kontroverzný pár, oni však pôsobili ako zamilovaná a trošku uletená dvojica. Reč je o slovenskej misske Ráchel Karnížovej (23) a moderátorovi markizáckeho formátu Farma Xtra Tomyho Kottyho (31). Len nedávno sa objavili v jednej relácii, kde ona veselo opisovala, ako si privyrába na erotickej stránke a on sa z toho tešil. Teraz však zverejnila krvavé fotky s tým, že ju mal jej frajer zmlátiť!

Bývalá misska Ráchel Karnížová (21) a markizácký moderátor Tomy Kotty (31) tvorili pár už nejaký ten piatok. Na sociálnej sieti zverejňovali zamilované fotky a pôsobili ako zaľúbené holubičky. Všetko je však inak! Cez víkend ryšavka zverejnila na Instagrame znepokojujúcu fotografiu a odkázala: „Toto je len začiatok. Teraz už nebudem ticho, stačilo,“ napísala k snímke, na ktorej vidno rozbitú stenu... Očividne od Tomyho päste.

Tomy a Ráchel tvorili paŕ skoro pol roka. Zdroj: Instagram @tomykotty

Desivo vyzerajúcu situáciu vysvetlila až teraz. Zverejnila krvavé fotky a drsné obvinenia na adresu svojho, dnes už, expartnera. Podľa jej slov ju mal jej psychicky, ale aj fyzicky napádať. Vyvrcholilo to v noci z piatka na sobotu, keď jej rozmlátil byt. Ráchel zverejnila niekoľko fotiek, na ktorých je od krvi, má monokel či modriny po tele.

Tomy všetko priznal. „Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, žiadnych okolností,“ vyjadril svoju ľútosť pre portál topky.sk s tým, že sa svoj problém rozhodol riešiť. „Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu a tak, ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom...“ dodal.

Takto vyzeral Tomy Kotty v roku 2017. Zdroj: tv markíza

Tomy Kotty sa do povedomia verejnosti dostal vďaka svojmu pôsobeniu v reality šou Farma. Od skončenia jeho pobytu na statku ubehlo už 5 rokov, no v povedomí verejnosti sa stále drží. Započal svoju hudobnú kariéru a stal sa aj moderátorom Farmy Xtra, kde bol mimoriadne obľúbený. Ešte v roku 2017 priznal na sociálnej sieti, že ho už roky trápi závažná diagnóza s názvom mániodepresia, na ktorú sa lieči aj obľúbený spevák Richard Müller. „Určite si veľa z vás všimlo, že moje sociálne siete nie sú v poslednej dobe moc aktívne a keď sa tam aj niečo raz za čas objaví, nejedná sa zrovna o pozitívne príspevky. Z veľkej časti za to môže moja diagnóza, ktorej sa lekársky nadáva : Mániodepresia. Túto kurtizánku si už pár rokov vláčim na svojom chrbte v celku nepeknom štádiu a poviem vám úprimne, výlet na Chopok ma teda bavil oveľa viac,“ napísal kedysi.

rachel súťažila v šou Nákupné maniačky. Zdroj: Instagram TV JOJ

Na rozdiel od svojho bývalého partnera, mladá módna návrhárka sa na obrazovkách televízie ukázala len pár krát. Začiatkom roka súťažila v šou Nákupné maniačky, následne si nechala plastickým chirurgom upraviť uši, o čom informovali v relácii TopStar. Je úspešnou módnou návrhárkou, ktorá pred pár rokmi súťažila o titul Miss Slovensko.

