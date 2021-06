Legendárna Popelka, Libuše Šafránková, zomrela. V pondelok oslávila 68 rokov. pre Web CNN Prima News to potvrdil jej syn Josef Abrhám mladší. Srdcia detských divákov si získala vo filmovej rozprávke režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku (1973).

Libuše Šafránková bola v deň svojich 68. narodenín hospitalizovaná v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí, kde v utorok podstúpila náročnú operáciu. V pavilóne A6, kde bola prijatá, sídli onkologická klinika, klinika tuberkulózy a respiračných ochorení a centrum pľúcnej endoskopie. Podľa syna zomrela v stredu ráno. "V poslednej dobe sa špekulovalo o tom, že rakovina pľúc, s ktorou bojovala pred šiestimi rokmi a pri operácii prišla o pätinu svojho dýchacieho orgánu, sa vrátila znova," píšu na stránke CNN prima News.

Libuše Šafránková zomrela. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

V roku 2014 herečka ochorela na rakovinu dýchacieho ústrojenstva. Popoluška vtedy podstúpila zákrok, pri ktorom jej lekári odobrali časť pľúc. Šafránková čakala niekoľko dní na výsledky z histológie, ktoré potvrdili rakovinu. Zhubný nádor lekári objavili na hornom laloku pravého laloka pľúc. Hovorila sa vtedy, že prišla až o pätinu pľúc.

Libuše Šafránková a Pavel Trávniček vo filme Tri oriešky pre Popelku. Zdroj: Film Europe

Smutná správa o jej smrti zasiahla aj rodinu herca Pavla Trávníčka, ktorý si po jej boku v Troch orieškoch pre Popolušku zahral princa. ,,R.I.P. Libuška. Sme v šoku," napísala na Facebooku jeho manželka Monika. ,,Je mi to strašne ľúto. Mala som tú česť stretnúť ju pri natáčaní a bola tak milá a dobrá. Odpočívaj v pokoji, Libuška," napísala Marta Jandová. "Úprimnú sústrasť celej rodine! Je mi to neskutočne ľúto. Budete nám veľmi chýbať Libuška, Popelka naša milovaná," napísala na svojom Instagrame zdrvená Lucie Bílá.

Libuše Šafránková sa narodila v Brne 7. júna 1953. Od detstva chodila na dramatické krúžky a študovala na brnianskom konzervatóriu. Už počas štúdia účinkovala v Mahenovej činohre Štátneho divadla Brno a v roku 1971 si zahrala Barunku v štvordielnom filme Babička. Nesmiernu popularitu herečke priniesla rola Popolušky v rozprávke režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku (1973), ktorá bola v roku 2000 vyhlásená na medzinárodnom festivale detských filmov v moravskom Zlíne (ČR) za rozprávku storočia. Zažiarila aj v láskavej snímke režiséra Jana Svěráka Kolja (1996). Šafránková účinkovala aj vo filmovom debute slovenského režiséra Martina Mináča a scenáristu Jiřího Hubača Všichni moji blízcí (1999). Známe a obľúbené sú aj rozprávky Princ a Večernice (1978), Soľ nad zlato (1982) a filmy Můj brácha má prima bráchu (1975), Jára Cimrman ležící, spící (1983) s herečkou v hlavnej úlohe.

Šafránková v roku 2008 vyhrala anketu Českej televízie "Hviezda môjho srdca" o najobľúbenejšie herečku. S manželom Josefom Abrhámom tvorili vždy harmonickú dvojicu - a to ako v živote, tak aj na televíznych obrazovkách. Dokázali to napríklad v komédiách Svadobná cesta do Jiljí, Vrchní, prchni a obaja sa objavili aj v seriáli Náhrdelník. Boli spolu už od 70. rokov, kedy mladá talentovaná Šafránková získala angažmán v Činohernom klube.