Štyria farmári to po druhom dueli poriadne prehnali. Poriadne opití sa popárovali a v posteli sa oddávali činnostiam pre dospelých. A vôbec im neprekážalo, že okolo chodia ostatní súťažiaci. V jednej posteli boli Nikol a Henrich a vedľa Rebeka a Erik. Ten Rebeku vášnivo bozkával a neskôr okolie videlo už len hýbajúci sa paplón a pravidelné pohyby. Na druhý deň však ostal mladý Prešovčan ako obarený. ,,Erik hovoril, že ona má doma frajera a že som s ňou spal," rozprávala sa Monika s Adamom v dome farmára týždňa. ,,Neviem si predstaviť, ako sa Erik môže cítiť, keď viem, že Rebeka má vzťah a on sa to dozvedel akurát, keď spolu začnú niečo riešiť. Ja nehovorím, že som nejaká Panna Mária, aj ja som narobila v živote chyby, ale nikdy som nerobila nejakú vec na úkor iného človeka, aby mu bolo ublížené. A už vôbec nie, že by som to zámerne spravila. To by som sa nevedela pozrieť do zrkadla," pokračovala Monika v debate s Adamom. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.

Na fotke Adam, Monika a Erik. Zdroj: tv markíza