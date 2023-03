Potom, čo zo šou neustále odchádzali ženy, musela do hry vstúpiť vyššia moc, čiže produkcia. Celosvetový formát hry má niekoľko pravidiel, ktoré sa prispôsobujú krajine, kde sa vysiela. Treba však dodať, že väčšina pravidiel je daných a nemenných. V poslednej časti do hry vstúpilo „genderové pravidlo”, ktoré hovorilo, že na aktuálnej kmeňovej rade nebude možné do duelu nominovať ženu. Reakcia najvýraznejšieho hráča z kmeňa Rebelov nakoniec vyústila do potýčky s moderátorom Ondřejom Novotným.

Survivor: Jirka dobrovoľne odstupuje z hry. Zdroj: TV Nova

Jirka nakoniec vyhlásil, že hru radšej dobrovoľne opúšťa. Svojím rozhodnutím šokoval spoluhráčov aj divákov. „Ja som z kmeňovej rady odišiel a odstúpil z hry. Viete, keď ste v Survivore, tak hráte hru, v tej chvíli pre vás nedáva nič iné zmysel, len hra. A keď do hry prichádzajú nezmyselné pravidlá a veľa ďalších vecí, o ktorých zatiaľ nemôžem nič povedať, tak nemá zmysel tam zostávať. Moji právnici vyjednávajú s právnikmi produkcie, aby sme došli k nejakej dohode. A keď to vyjde, tak vám poviem veľa ďalších dôvodov, prečo som z hry odišiel. Rodové pravidlo bolo iba čerešničkou na torte," vysvetľoval v priamom prenose na sociálnej sieti.

Survivor: Šok zažil celý kmeň, vodca odchádza z hry dobrovoľne. Zdroj: TV Nova

Podľa zmluvy, ktorú každý hráč pri vstupe do reality šou podpisuje, je známe, že samotnému Jirkovi hrozia pokuty z dôvodu porušenia pravidiel. K celej situácii sa vyjadril aj Ondřej. „Nemyslím si, že rieši niečo zásadné. Skôr je to taká dymová clona. Pretože asi si všetci viete predstaviť, ako je zmluva postavená. Asi si vieme všetci predstaviť, že Jirka ju jednoznačne porušil. Musím však dodať aj to, že rozumiem, prečo ho toto pravidlo nahnevalo, tiež ho neznášam a nesúhlasil som s tým, aby sme ho implementovali. Žiaľ, nie o všetkom rozhodujem ja.”