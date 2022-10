Mladý futbalista David sa dal hneď na začiatku dokopy s nádhernou Natáliou Kočendovou, bývalou Miss ČR a čerstvou víťazkou prestížneho titulu Top Model of the World 2022. Odvtedy tvoria v šou nerozlučnú dvojicu a zdá sa, že medzi nimi preskočilo už aj niečo viac. Len nedávno však zažili prvú krízu. David vyhlásil, že sa mu Natália zhnusila a chce ísť domov. Neskôr si všetko vysvetlili a on jej povedal, že sa tak správal pre nevyriešené problémy doma v Česku…

David povedal Natálii, že sa mu znechutila. Zdroj: VOYO

A my vieme, o čo išlo. Natálii povedal, že sa tesne pred šou rozišiel s priateľkou. To však, podľa viacerých jeho známych, nie je tak celkom pravda. „David má doma priateľku a rozhodne nie je single. Sú spolu pol roka, majú spoločné tetovanie, ale zdá sa, že ich vzťah je na konci, lebo údajná priateľka Rebeka to chce ukončiť. Nepáči sa jej Davidovo správanie,” priznal zdroj z jeho okolia. „Vzťah Davida a Natálie nie je založený na láske, ale na dohovore. David o Rebeke Natálii povedal, v každom prípade ju opísal ako minulosť. Natálii to nie je príjemné, ale ďalej to s ním hrá,” povedal ďalší zdroj s tým, že pred odchodom do vily sa David a Rebeka dohodli, že jej bude neustále posielať tajné signály, ako na ňu myslí.

David sa pred odchodom s frajerkou dohodol, že vždy, keď si pobozká tetovanie na palci, bude to znak, že na ňu myslí. Zdroj: VOYO

„David často posiela cez obrazovku signál Rebeke – dá si pusu na tetovanie. Má to byť akýsi signál, že je všetko v pohode a myslí na ňu. Tetovanie si dali tesne pred Love Island,” dodal zdroj. Nuž, David je teda pekný kvietok… Otázkou však ostáva, prečo potom vôbec išiel do tejto šou, keď má frajerku a prečo ho vôbec frajerka do takejto šou pustila. Zaujímavé… „Dávid nám túto informáciu zatajil a vzťah nepriznal, čím porušil pravidlá našej šou. Aký bude jeho ďalší osud, uvidia diváci v nasledujúcich epizódach,“ reaguje Markíza.