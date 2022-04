Veľká strata pracovných miest, škrtanie predstavení či nespokojnosť s vedením divadla. To sú hlavné body, ktoré zástupcovia opery SND predostreli na štvrtkovom proteste pred historickom budovou SND. Otvorený list poslali 7. apríla aj ministerke kultúry Natálii Milanovej, s ktorou sa majú stretnúť v pondelok. Čo v ňom stálo? „Opera SND zažila za svoju storočnú existenciu chvíle slávne aj menej slávne, odborné výslnie, ale i pády. Napriek všetkým peripetiám vždy bola nespochybniteľnou prvou scénou so všetkým, čo k erbovej inštitúcii patrí,” píše sa v liste. „Zámerom nového vedenia divadla podľa verejných prehlásení nebolo uprednostňovanie prenájmov priestorov na komerčné účely, ale uvádzanie riadnych repertoárových predstavení v súlade s hracím plánom. Realita je však odlišná. S odôvodnením, že budova je v nevyhovujúcom technickom stave a nespĺňa bezpečnostné kritéria, nové vedenie uzavrelo budovu. Napriek tomu sa budova v nevídanej miere prenajíma externým subjektom,” píše sa ďalej v liste, ktorý na proteste vo štvrtok prečítal operný spevák Martin Babjak.

Protest sólistov Opery SND pred historickou budovou. List pre ministerku kultúry čítal operný spevák Martin Babjak. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Signatári nesúhlasia ani s redukciou operných predstavení, s externými zmluvami a vyjadrili aj nespokojnosť s výberovým konaním na poste generálneho riaditeľa.

Na proteste verejne vystúpila aj sopranistka Jana Juríčková. „V divadle nenastala redukcia externých hostí, ale redukcia interných zamestnancov. Zamestnanci opery, sólisti, sa to dozvedia na poslednú chvíľu už len pri organizačných zmenách v konkrétnom mesiaci, ktoré končia výpoveďami. Rušenie pracovných miest výkonných zamestnancov opery vnímame ako vedomú diskrimináciu sólistov a likvidáciu opery, nakoľko v ostatných umeleckých zložkách sa takéto prepúšťanie nedeje. Máme veľké námietky aj proti podnikateľským aktivitám generálneho riaditeľa SND, pána Drličku. Síce konateľstvo, podľa jeho vyjadrení, vo svojích firmách (Viva musica agency, Viva event) poveril kolegyne, majiteľom a užívateľom konečných výhod zostal však on sám, čo vnímame ako zjavný konflikt záujmov. Historickú budovu v júli prenajal agentúre Viva Musica na koncertnú činnosť. Súbor opery tam má však umeleckú činnosť zakázanú,” rozčuľovala sa operná speváčka.



Situácia veľmi znepokojuje aj opernú divu Ľubicu Vargicovú.„Vnímam to diskriminačne, súhlasím so všetkými bodmi, ktoré tu dnes odzneli. Podľa nás je neopodstatnené, že sa takýmto spôsobom rieši stav v divadle. Nie všetky divadlá takto fungujú. Úplne neverím tomuto systému aj tejto koncepcii, ktorá tu chce byť nastavená. Sme proti tomu, chceme pracovať, myslíme si, že môžeme ešte veľa ponúknuť, ale musíme mať na to dobré podmienky. A čo sa týka tých externých spoluprác, čo nám ponúkajú, je strašne nevýhodné, jednostranné a zamerané proti umelcovi. Nemám pocit, že nás tu chcú. Je mi ľúto, že sa náš vzťah takto rozpadol,” priznala hviezda opery.

Operná speváčka Jana Juríčková na proteste. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Jej dcéra dokonca verejne napísala, ako ťažko to jej slávna mama prežíva. „Mamina dostala (spolu s vyše 10 kolegami) od SND návrh na výpoveď (okamžitú) bez akéhokoľvek relevantného dôvodu. Všetci tí umelci sú dlhoročnými profesionálnymi internými členmi divadla, sú stále veľmi aktívni a schopní plného obsadenia v repertoáre divadla. Napríklad, mamina hrala ešte teraz v sobotu Violetu v Traviate s takmer plným publikom. Pýtam sa - doteraz bola ešte dobrá a zajtra už je akože neobsaditeľná? Nehovoriac o tom, že bola maximálne unavená a psychicky vysilená z toho, čo sa teraz deje - v noci nespí, nevie sa niekedy sústrediť na niektoré veci, jednoducho je veľmi rozrušená. Vždy uprednostnila domácu scénu a aj keď bola veľa v zahraničí, vždy sa vrátila na dosky SND - lebo chcela (nemusela),” nahnevane komentovala situáciu v opere SND Margaréta Vargicová.

Ako to vníma generálny riaditeľ Matej Drlička? „Od začiatku s našimi sólistami jasne a priamo komunikujeme. Mrzí nás, že naše argumenty nepočúvajú a namiesto konštruktívnej debaty sa vášne presunuli na sociálne siete, kde zaznievajú veľmi vyhrotené a emotívne vyhlásenia, ktoré sa nezakladajú na pravde. Je nám to ľúto, lebo našich spevákov si vážime, s ich pôsobením na doskách SND naďalej počítame a všetkým nám ide o to, aby zo SND bolo moderné európske divadlo s prestížnou opernou scénou, no na tejto ceste musíme urobiť aj nepopulárne rozhodnutia,” odkazuje im.



