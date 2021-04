Petra Janů prežíva jedno z najhorších období života. Nad jej rodinou doslova visí „kliatba”. „Teta ešte ani o smrti svojho muža, s ktorým fungovali ako jeden celok, nevie. Bude to pre ňu šok,“ obáva sa následkov hroznej správy česká speváčka. Tetin návrat do života po chorobe bude však o to horší, lebo jej syn a zároveň speváčkin bratranec je po páde zmrzačený a nikto nevie povedať, či bude ešte niekedy v poriadku. „On si dával za vinu, že doniesol domov covid a nakazil rodičov a následne sa opil a pobil. Tak ho odviezli do nemocnice a on vykročil k oknu a skočil,“ dodala zničená Janů.

Petra Janů Zdroj: Profimedia

