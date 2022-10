Herečka Sára Affašová (28) už pár rokov randí so synom Miroslava Donutila (71) Martinom (31). Čakali spolu dieťa, ale bábätko sa, bohužiaľ, narodilo mŕtve.

Rodina hereckého velikána Miroslava Donutila zasiahla obrovská rana. Jeho syn prišiel o čerstvo narodené bábätko. „Toto malo byť to najšťastnejšie obdobie našich životov. Miesto toho prišiel tvrdý pád do hlbokej priepasti, taký hlboký, že aj keď mám pocit, že už viac na dne sa byť nedá, o chvíľku spadnú ešte hlbšie,“ oznámila na sociálnej sieti Donutilova nevesta.



OBROVSKÁ TRAGÉDIA v rodine Miroslava Donutila: Jeho vnúčik zomrel krátko pred pôrodom. Zdroj: Nový Čas Víkend

„Zo 17. na 18. v noci som prestala cítiť pohyby bábätka, prestalo mu tĺcť srdiečko. Deň pred oficiálnym termínom pôrodu, 18. 10. večer, som po vyvolávaní nakoniec prirodzenou cestou porodila nášho prenádherného syna Matyáša Donutila, 3 130 g, 50 cm. Bez dušičky,” zverila sa so zdrvujúcou správou Sára. „Matyáš bol do poslednej chvíle úplne zdravý. Nikto nevie, čo sa mohlo stať,“ hovorí. „Mám pocit, že niečo vo mne zomrelo a s tým naším bábätkom odišiel aj kus mňa,“ priznala herečka. „Najhoršie je prebudiť sa a zistiť, že to nebol iba zlý sen,” dodala.