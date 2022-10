Na statok prišli šiesti noví pomocníci. A aby sa s farmármi rýchlejšie skamarátili, doniesli so sebou chutné jedlo a, samozrejme, veľa chľastu. Hneď, ako sa zotmelo, sa začala divoká párty. Alica im pustila hudbu, pilo sa, spievalo a tancovalo. Najviac pohárikov do seba opäť nalievala len 18-ročná Giuliana, ktorá sa ožrala pod obraz Boží. A to do takej miery, že ani nevedela, čo robí. Klátilo ju zo strany na stranu a nezrozumiteľne bľabotala. „Problém s artikuláciou, problém s chôdzou, s udržaním hladkého svalstva,” poznamenala pred „nehodou” Alica. Odrazu vtrhla do sluhovne, kde Alex a Šimon už sladko spali. Ľahla si na Šimona, zaspala na ňom ako drevo a… pocikala sa priamo na neho a na jeho matrac.

Giuliana opäť poriadne nasávala. Zdroj: TV Markíza

Šokovaný a znechutený vyletel do kuchyne s omočenými kraťasmi a matracom v ruke. „Giuliana sa predtým pýtala, či môže ísť k nám spať, ja som jej povedal nie. Uprostred noci tam vtrhla, zaspala na mne a vtedy som zistil, že som celý mokrý. Pošťala sa na mňa, celý matrac mokrý,” zhnusene pred všetkými bedákal. Spať tak musel na jednom matraci s Alex. „Ona by mala zobrať ‚jarovú‘ vodu a vydrhnúť ten matrac. Šimon nemá na čom spať. Viem, že má 18 rokov a niekedy sa správa nevhodne, ale nečakala som, že by sa takto spila,” naštvane hovorila ráno Alex. „Veď ona má doteraz tie tangáče na sebe,” zhnusene konštatovala Patrícia. ,,Som zvedavý, čo mi doma povedia, že Giuliana ma obšťala," hromžil Šimon aj na druhý deň.

Giuliana sa tak ožrala, že si narobila hanbu pred celým Slovenskom. Ľahla si na Šimona, zaspala a omočila ho. Zdroj: TV Markíza

Keď sa Giuliana konečne zobudila a prišla medzi farmárov, na nič si nepamätala a naďalej sa správala arogantne. Keď sa dozvedela, čo spravila, skrotla a hanbila sa ako pes. Napriek všetkému za celý deň nebola schopná omočený matrac umyť. „Nechcem, aby sa takéto veci v televízii zverejňovali. Je to reality šou, ale však haló. Nemám už náladu tu byť, keď takéto...” povedala osamote na kameru a rozplakala sa. Jedno je však isté, po tomto incidente s ňou Šimon definitívne skončil. Celú časť uvidíte už dnes večer na Markíze.

