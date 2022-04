Mladá mamička Miška si v šou nesadla nielen s Monikou, ale ani s Frederikom. Od pondelka sa pravidelne doťahujú a obaja sú stále nespokojní. No vo štvrtok to poriadne vygradovalo. Miška a Frederik si skočili do vlasov. „Ty keby si vedel, čím som si ja prešla!” kričala a nadávala Miška Frederikovi a odišla od stola. Po chvíli sa zdvihla aj Monika. „Baba odíde od stola a traja tĺci tam sedia a ‚čumia‘. Vy teda vôbec máte tie gule?” komentovala situáciu blondínka. Miška sa po tom, ako plakala na chodbe, vrátila späť ku stolu, no namiesto Frederika si sadla radšej k Markovi. Nepríjemná situácia spôsobila, že samotná Miška začala rozprávať o svojom súkromí.



„Vďakabohu, že aspoň takto vyzerám, mohla som umrieť. Neviem či vieš, čo je anorexia, ale ja som chodila k psychiatrovi. A nechcela by som sa k tomu vrátiť. Som šťastná, že mám muža a dve deti a mám rodinu. Ty nikdy v živote nebudeš mať kompletnú rodinu,” smerovala na Frederika.



Prečítajte si tiež: