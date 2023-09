Fanúšikovia šou Love Island ostali v piatok ako obarení. Krátko na to, ako ostala Rachel na ocot, sa situácia totálne otočila. Do vily naklusali dvaja noví fešáci, ktorí dostali možnosť vybrať si akékoľvek dievča. Páry tak porozbíjali, že v zóne ohrozenia sa v zlomku sekundy ocitli Sandro, Lu a Mariam. Ostatní mali následne rozhodnúť, koho zachránia a ktorých dvoch pošlú domov. Kufre si tak balili Mariam a sympatický Lu.

Vyhodenie fešáka Lua naštvalo všetkých divákov. Zdroj: VOYO

Hneď na to sa však vzbúrili azda všetci diváci tejto šou. Vznikol nový ,,hashtag” ,,chcemezpatkyLua”. ,,Jediný pekný, milý, inteligentný chalan, ktorého ste tam poslai, ale pre vás asi dosť nudný, tak ste sa ho zbavili!” odkazujú fanúšikovia šou. ,,Je to šou o láske. Lu si začal budovať vzťah s Adrianou a vy ho hneď vyhodíte? Akú to má logiku?” kopia sa komentáre. ,,Ako môžete niekoho vyhodiť za tri dni? Táto šou je o budovaní lásky a on tú možnosť ani nedostal!” alebo ,,Rachel, o ktorú tam nikto nemá záujem, tam necháte a Lu, ktorý sa zblížil s Adri, vyhodíte. Čo to má znamenať?” zúria diváci. Podporu mu dokonca vyjadrujú aj české a slovenské známe tváre, ktoré sa rozhodli spisovať petície o jeho návrat do hry.