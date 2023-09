Na Slovensku opäť vypukne pekársky a cukrársky ošiaľ. Každú nedeľu o 20.30 h čaká divákov Jednotky tretia séria šou Pečie celé Slovensko a okrem moderátorov Juraja Baču a Milana Zimnýkovala, porotkýň Jozefíny Zaukolcovej a Petry Tóthovej sa diváci môžu tešiť na vynikajúcich amatérskych pekárov a pekárky z celého Slovenska, ktorí zabojujú o titul Majster pekár.

Na snímke Miroslav Macuľa počas krstu knihy RTVS, Pečie celé Slovensko. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Na výrobe relácie pracoval vyše 80-členný štáb, ktorého súčasťou bol aj v tretej sérii víťaz tej prvej Miňo Macuľa. Ten je pravou rukou odbornej garantky šou Pečie celé Slovensko Natache Pacal, s ktorou dohliadajú na to, aby mali súťažiaci pripravené všetky suroviny na svoje recepty a, samozrejme, občas im dá aj cenné rady.

„Veľmi sa teším na tretiu sériu šou Pečie celé Slovensko a som v tom opäť namočený aj ja. Zopakoval som si to z druhej strany a bol som opäť v zákulisí. Mojou úlohou je najmä dohliadať na suroviny a pomôcky pre súťažiacich. Ak si však niekto prišiel po radu, tak som aj skonzultoval nejaké veci. Bolo to veľmi príjemné a myslím si, že diváci sa rozhodne majú na čo tešiť. Opäť sa tam zišla partia úžasných ľudí, ktorí sú skvelí cukrári, ukážu skvelé výrobky a bude to naozaj zábava. Všetkým odporúčam sledovať,“ prezradil Miňo Macuľa.