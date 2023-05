Ivanovi pre jeho nadváhu kedysi išlo o život. Napokon si vstúpil do svedomia a prihlásil sa do Extrémnych premien. Tam sa mu podarilo zhodiť 70 kíl. „Po premene si držím rovnakú váhu. Veľmi nechcem ani chudnúť, lebo to už by som vyzeral ako nejaké špáradlo,“ prezradil na jeseň 2020. Ivan po 4 rokoch od nakrúcania šou zavítal do Telerána, kde opísal, ako sa mu darí v chudnutí.

„Dnes sa cítim úplne inač, to sa nedá porovnať s minulosťou. Športujem, behávam, cvičím, niekedy aj trojfázovo. Strážim si jedálniček, alkohol nepijem,” priznal v úvode Ivan, ktorý prekvapil množstvom tetovaní po tele.

Ivan mal kedysi 162 kíl. Zdroj: tv markíza

„Ráno, keď sa zobudím, niekedy aj o 4 ráno, idem si zabehať na hrádzu. Človek vy-pne mozog. Jedlo je iný brutal, je všade, hocikde idú na vás vône a je ťažké tomu odolať. To jedlo je najťažšie, ale dá sa na to zvyknúť. Rok po premene som si myslel, že mám vyhraté, ale potom prišli výzvy – na hodoch, jarmokoch, tak som musel odolávať. Dnes si však sem- -tam niečo také dám. Musíte mať čistú hlavu,” pokračoval s tým, že najbližšie mieri do ringu. „Áno, je to tak, budem mať profesionálny boxerský zápas. Ale nejde mi o to, že idem ukázať, že som mačo a niekoho zbiť, ale chcem ukázať ľuďom, že je cesta vrátiť sa naspäť. Aj keď máte 170 kg, môžete mať nejaký sen. Je to odkaz pre ľudí, ktorí sú nespokojní s telom,” dodal Ivan, ktorého už v sobotu čaká spomínaný zápas.