Bella Italia – Šamorín

„Tibike, mičináz” (smiech). Na Bella Italiu si pamätám ako na rodinnú reštauráciu, čo bolo ich hnacím motorom. Rodina držala pokope a aj vďaka tomu dokázali reštauráciu postaviť na nohy. Chalani boli “srdciari”, a to je to najpodstatnejšie, keď necháš v kuchyni srdce. A v tejto reštaurácii to bolo aj cítiť. Dokonca Dávid bol u mňa aj na stáži, takže trošku som ho „vykomandoval“ a dúfam, že sa im darí dodnes. Posledný deň v reštaurácii stál za to. Bolo to veľmi náročné natáčanie, ale zároveň veľmi pekné a dojímavé, najmä tým, že otec dal najavo svojmu synovi, že je na neho hrdý. V Šamoríne som pár týždňov po odvysielaní bol aj osobne na rodinnom obede, kedy som majiteľov doslova svojou prítomnosťou prekvapil a musím povedať, že jedlo chutilo skvele. Verím, že sa im darí dodnes.



Martin Novák sa vrátil k 1. sérii Na nože. Na snímke v reštaurácii Bella Italia v Šamoríne. Zdroj: tv markíza

Hashtag – Kežmarok

Hashtag bola kapitola sama o sebe (smiech). Ikonické chlpaté kuracie stehienka, ktoré mi naservírovali, tak na tie nezabudnem. Pamätám si, že som sa tam veľmi nasmial. Bolo tam síce, čo porobiť, ale atmosféra bola skvelá. Majiteľ Števo bol úplný blázon v dobrom slova zmysle – srdečný a priamy človek. Bolo to veľmi náročné aj pre mňa, pretože kuchyňa bola extrémne malá, tak akurát pre jedného človeka. Keď si dobre pamätám, tak kuchár chodieval do práce minútu pred otvorením. Nakoniec sme to všetci zvládli a dúfam, že sa im darí.

Martin Novák tento raz v relácii Na nože navštívil reštauráciu v Kežmarku. Zdroj: tv markíza

Ludanice – Zlatý Mlyn

Zlaté tetušky, srbský kuchár a pán majiteľ, ktorý nevedel kam z konopy. Myslel si, že to robil dobre, ale opak bol pravdou. Bolo to tam veľmi zanedbané čo sa týka potravín a aj čistoty. Vysušené žemle, mäso, ktoré bolo v bedničkách, zle uložené potraviny, vajcia, údeniny.…Špinavé chladničky a mrazáky, to je tá najväčšia slovenská katastrofa. Pamätám si, že som sa veľmi hneval, ale dali si trošku poradiť a dávali veci do poriadku. Boli tam veľmi zvláštne medziľudské vzťahy, dokonca jedna čašníčka Mirka na mňa bola trošku jedovatá, tiež tam bola manažérka, ktorú nikto neprijal. Čo mám ale informácie, viem, že sa to tam na dobre obrátilo, podnik im pekne „šlape” a všetci pracujú tak ako majú.

Martin Novák sa vrátil k 1. sérii Na nože. Na snímke v kuchyni reštaurácie Zlatý Mlyn v Ludaniciach. Zdroj: tv markíza

