Kto si však myslí, že podstúpila nejakú plastickú operáciu, je na veľkom omyle. Zuzana mala síce vždy zdravé zuby, no roky ju trápilo, že ich nemá dokonale rovné. Preto si dala od zubára vyhotoviť priehľadný strojček, aby sa mohla chváliť krásnym úsmevom. Na túto vychytávku nedajú dopustiť napríklad Dominika Mirgová, Adela Vinczeová či Soňa Skoncová. Z Adely nový úsmev spravil doslova inú ženu. Pre túto zmenu sa rozhodla v roku 2018. A keď sa na Adelu pozriete dnes, nedá sa to ani len porovnať s tým, ako predtým vyzerala. S novým chrupom akoby sa jej dokonca zmenili aj črty tváre.

Dominika po neviditeľnom strojčeku. Zdroj: Instagram Dominika Mirgová

Dámy si však pre takúto záležitosť museli poriadne siahnuť do vrecka po nemalú sumu peňazí. Priehľadný strojček pre dospelých môže totiž stáť od dvetisíc až po šesťtisíc eur! Cena závisí najmä od krivosti zubov. No a s novým úsmevom sa Smatanová ukázala nedávno v Teleráne. Viacerí diváci na ňu s údivom hľadeli a zo začiatku nevedeli zhodnotiť, čo je na nej také iné. „Zdá sa mi úplne zmenená. Akoby to nebola ani ona," reagovala diváčka Anna. „Čo na sebe zmenila, že je odrazu úplne iná?" pribúdali komentáre. Až potom sa ozvali viacerí, čím je zmena spôsobená. „Má nové zuby. Páni, to je rozdiel! Wau!" napísal divák Ondrej. „Nový úsmev ju úplne zmenil! Vynikajúco investované peniaze, perfektná zmena! Vyzerá super!" skladali jej komplimenty fanúšikovia.

Zuby si dali upraviť aj Zuzana Plačková či Dara Rolins. Kým speváčku dlhodobo fanúšikovia kritizovali, že má krivé spodné zuby a tiež siahla len po neviditeľnom strojčeku, hviezdička Instagramu vsadila na zirkónové korunky.

