Markíza má od 1. septembra nového generálneho riaditeľa Petra Gažíka.Skúsený manažér sa do televízie vracia po 17 rokoch, kde začínal svoju úspešnú kariéru ako redaktor zahraničného spravodajstva.

„V Markíze som začínal svoju kariéru ako redaktor zahraničného spravodajstva, prirástla mi k srdcu a som veľmi rád, že sa do nej teraz po 17 rokoch vraciam. Za ten čas prešla Markíza neuveriteľný kus cesty, je dlhoročným nespochybniteľným trhovým lídrom, ktorý určuje trendy a prináša programy tej najvyššej kvality. Teším sa, ako na tieto úspechy spolu s celým tímom nadviažeme, ale tiež na všetky nové výzvy a príležitosti, ktoré nás aj vďaka nástupu nových digitálnych technológií čakajú,“ povedal nový šéf Markízy Peter Gažík.

Nový šéf Markízy Peter Gažík. Zdroj: TV Markíza

V prvých týždňoch svojho pôsobenia sa bude Peter Gažík najmä zoznamovať so všetkými zložkami televízie a s kolegyňami a kolegami. „Chcel by som ešte viac posilniť imidž Markízy ako špičkovej rodinnej televízie, ktorá ponúka pestrý programový mix pre každého, vrátane profesionálneho a nestranného spravodajstva. Tiež budeme pokračovať v intenzívnom obsahovom aj technologickom rozvoji streamovacej služby Voyo, čoraz dôležitejšieho piliera nášho podnikania,“ načrtáva svoje prvé plány.

Kariéru odštartoval v rokoch 2004 až 2006 ako redaktor zahraničného spravodajstva v Markíze

Narodil sa v Bratislave, študoval lingvistiku a politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na London School of Economics. Svoju kariéru odštartoval v rokoch 2004 až 2006 ako redaktor zahraničného spravodajstva v TV Markíza. V rokoch 2011 až 2014 pôsobil v spoločnosti O2 Slovakia na pozícii Public Affairs Director a následne od júna 2015 do decembra 2020 ako jej generálny riaditeľ. Naposledy od januára 2021 do augusta 2023 viedol ako generálny riaditeľ telekomunikačného operátora Yettel Hungary. Počnúc septembrom 2023 sa stal generálnym riaditeľom a konateľom skupiny Markíza. Je ženatý a má dvoch synov.

