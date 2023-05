Rozchod obaja potvrdili na sociálnej sieti. „Keď som bola šťastná aj predtým, ako som ho spoznala, môžem byť šťastná aj teraz bez neho. Možno to chvíľu potrvá, no už teraz viem, že to bude stáť za to,“ oznámila Saška. Tanečník Tamás sa však z toho bleskovo oprášil. Cez víkend zavítal na akciu Fight Night Challenge do Trnavy a rozhodne neprišiel sám. Spoločnosť mu robila krásna Diana, ktorú istotne poznáte zo šou Ruža pre nevestu. Dlho sa tam však neohriala, pretože ženích Tomáš Tarr ju poslal domov medzi prvými. Že by sa nám zrodil nový párik? Tamás len nedávno pridal zamilovanú fotku, na ktorej drží v náručí neznámu dlhovlásku. A už je asi jasné, kto bola tá neznáma na zábere.

Alexandra a Tamás ešte ako šťastný farmársky párik. Zdroj: Instgram/alexandra.cilikova

Prečítajte si tiež: