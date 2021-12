Markéta sa v šou Love Island už po niekoľkých hodinách zamilovala do Pítra a začala mu robiť žiarlivostné scény. Sexi modela ,,zachránila” Gabča, ktorá jej ho prebrala. Brunetka si balila kufre z ostrova ako prvá. No vyzerá to tak, že napriek tomu predsa len našla lásku.

Sympatická modelka si po vypadnutí totiž začala písať s iným ostrovanom, s ktorým sa však vo vile nemali šancu stretnúť. Prišiel až oveľa neskôr a to už bola Markéta dávno doma. Kráska však tvrdí, že je za to rada, lebo sa mohli spoznávať v súkromí. Písali si niekoľko týždňov, no vďaka relácii Love Island After sa konečne stretli.

Markéta a Aicha. Zdroj: tv markíza/voyo

Počas Markétinho dňa s Mishalou a Tess prišlo prekvapenie. Dievčatá vyobliekané v krojoch sa rozhodli splniť Markéte jej prianie a zorganizovali rande naslepo. Keď sa pred ňou objavilo jedno z dvojčiat Daniel, bola šťastím bez seba. Prvýkrát sa stretli tvárou v tvár, keďže doteraz boli v kontakte len cez sociálne siete. Obaja však prejavili záujem spoznávať sa ďalej. V relácii si už strihli aj prvé rande, ktoré dopadlo na výbornú.

Markéta a Dan na romantickom rande. Zdroj: Tv Markíza

