Ivana si na začiatku augusta opäť dala vlasy skrátiť a nafarbiť. A hoci určite čakala iba pozitívne reakcie, viacerým sa jej zmena vtedy nepáčila. ,,Som asi jediná, no mne sa to nepáči,”komentovala jej fotku Viktória. „Ivanka je krásna jemná žena, toto je veľmi tvrdé pre ňu,” pridali sa ďalší. „Ani mne sa v tom nepáči, ten účes ju robí staršou,” reagovali jej ľudia. Prešiel presne mesiac a Gáborík si to znova namierila do kaderníckeho salónu. Blondínka si totiž opäť skrátila vlasy.

Ivana Gáborík sa na začiatku augusta nechala radikálne ostrihať. Zdroj: instagram/ @iversaans

"Zmena je život. Krásne vlasy a skvelá práca toho, kto to robil ." "Taký účes vám najviac pristane," reagovali jej pod najnovšou fotkou fanúšičky. Ivana si v pondelok doslova dopriala deň pre seba. Po návšteve kaderníčky si to s novým imidžom namierila do kozmetického salónu, kde sa nechala dve hodiny rozmaznávať. "Tá moja Maťka robí zázraky. Príprava na zajtrajšie fotenie a natáčanie," napísala k fotke Ivana, na ktorej má porcelánovú pleť bez jediného nedostatku na tvári. Okrem toho sa pochválila aj fotkou, ktorá zachytáva telové ošetrenie, dúfajúc, že si aj na to nájde niekedy čas.

