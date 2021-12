Asi neexistuje nikto na Slovensku i v Česku, kto by nezachytil nový hviezdny párik Dary s exfutbalistom Nedvědom. Dvojica je spolu už niekoľko mesiacov, a tak sa im doteraz podarilo úspešne tajiť svoju lásku. A nebola to Dara, ktorá ulovila českú hviezdu. Ako cez víkend Rolins priznala, bol to práve Nedvěd, ktorý zbalil známu speváčku. Po tom, ako väčšina médií rieši ich vzťah, bondínka priznala, že práve pre toto sa snažili udržať vzťah v tajnosti, aby si vychutnali zamilované začiatky iba vo dvojici.

„Aj my sme ,len ľudia‘, máme rodiny, deti, minulosť aj sny. Nie sme dokonalí, ale myslím, že máme obaja srdce na pravom mieste. Aj preto svojho ,nového‘ muža milujem a rovnako ako on pri mne, stojím aj ja pri ňom. V dobrom aj v zlom,” napísala Dara vyznanie na Instagrame.

Pavel však nebol pre ňu žiadnou neznámou. Poznajú sa už dlhé roky a dokonca rok predtým, ako sa dala dokopy s Rytmusom, flirtovala s Nedvědom počas istej tlačovej konferencie v roku 2010. Trvalo teda 11 rokov, keď si obaja k sebe napokon našli cestu.