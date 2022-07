Pocisková so svojím tímom pracuje nepretržite na nových skladbách. Z pripravovaného albumu už postupne predstavila skladby Bez teba, Prvá, posledná, Nie som tá a Jeden šansón o dvoch umývadlách. Ich žánrovú pestrosť dopĺňa novinkou Magnet, ktorú naspievala spolu s hosťujúcim spevákom Yaelom. Letná tanečná nálada skladby dokonale dokresľuje text, ktorý sa zaoberá možným vzťahom staršej ženy a mladšieho muža. Vznikla na základe Nelinho nápadu

Nela Pocisková. Zdroj: Instagram Nela Pocisková

"Ja sa tak tešííííím! Nová skladba MAGNET už na Youtube a všetkých streamoch práve teraz. Yael, love youuuuuu a ďakujem za Tvoju energiu a brutálny feat ktorý som si tam želala mať . Richard Raiman, tento "one take" vizuál je sen! Ďakujem z celého za všetko čo pre mňa robíš," zverila sa Pocisková fanúšikom na Facebooku.

"To, že sa staršia baba zamiluje do 'zajačika' sa deje už bežne a všade okolo nás. Aj nám pribúdajú roky, tak sme skúsili zistiť, čo to spôsobuje. Silné iskrenie, ktorým to vždy začína, sme chceli dostať aj do skladby, a preto sme sa rozhodli na spoluprácu osloviť niekoho z mladých spevákov. V hre boli Marko Damian a Yael, ktorých tvorbu poznám a páči sa mi. Úplne náhodou som sa v tom čase na jednom nakrúcaní stretla s Yaelom, súhlasil so spoluprácou, prišiel do štúdia a za hodinu a pol všetko napísal a nahral," povedala o vzniku skladby a spolupráci Nela.

Videoklip vznikal v už osvedčenom kreatívnom tíme okolo režiséra Richarda Raimana. A aj keď neplánovane, opäť vznikol na jeden záber, bez strihov, čo si vyžiadalo dokonalú prípravu a súhru, ktorú všetci zvládli pomerne rýchlo. To vytvorilo príjemnú atmosféru, ktorá z videoklipu vyžaruje.





