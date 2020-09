Seriálová novinka prinesie humorno-satirický pohľad na aktuálne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás. Dvaja kamaráti – zamestnanec pumpy Mišo a taxikár Dano sa pravidelne stretávajú v čase, keď sa jednému končí zmena a druhému začína. Obidvaja sú obyčajní chlapi v stredných rokoch a každý z nich „všade bol, všetko videl a každého pozná“ a jeho názor je ten najlepší.

Heriban a Kubovčík zahviezdia na obrazovkách RTVS. Zdroj: RTVS

„Pred natáčaním prebiehajú stretnutia, kde sa celý scenár prejde a my s Danom glosujeme a pridáme si niečo naše alebo to hovoríme svojím jazykom. Dopĺňame svoje nápady a nejaké improvizácie. Aj my teda prinášame nejakú tvorivú zložku a sme za to veľmi vďační a tešíme sa z toho,“ prezradila hviezda Hornej Dolnej Kubovčík, ktorý sa onedlho objaví na RTVS. Diváci uvidia seriál Pumpa každú sobotu po 21.25 hod.

„Myslím si, že diváci dostanú niečo, čo dodnes na našich obrazovkách ešte nemali možnosť vidieť. Nevídaný zábavný formát. Aj pre mňa, herecky, je to niečo špeciálne, nové. Síce ide o humor, o ktorom sa hovorí, že je len jeden, no ciest k pointe je viac. Práve to je pre mňa zaujímavé. Aj napriek tomu, že všetko na Pumpe pôsobí ako skutočné, má to istú mieru hereckej štylizácie, ktorú treba trafiť a na to sa teším. Sám som v napätí či a ako sa nám to podarí,“hovorí predstaviteľ taxikára Dano Heriban.