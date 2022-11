Zuzana Kovačič Hanzelová už v minulosti riešila zopár prípadov obťažovania zo strany politikov, s ktorými robila rozhovory. V minulosti dokonca vytiahla aj prípad spred rokov s moderátorom Vladom Voštinárom, ktorý ju mal tiež kedysi obťažovať. No a teraz sa k tejto téme vrátila opäť - v súvislosti obťažovania zo strany taxikárov. Svoju negatívnu skúsenosť opísala na svojom Instagrame. Pred tromi rokmi zažila obťažovanie na vlastnej koži. „Písal sa rok 2019, keď som náhodou dvihla telefón a volal mi neznámy pán a na otázku odkiaľ má moje číslo, odvetil, že ma viezol dva týždne dozadu taxíkom. Vyšlo najavo, že aplikácia je naprogramovaná tak, že vodiči, ktorí vás vezú, majú vaše číslo. Mnohé ženy mi písali, že ich vodiči masívne obťažujú a vypisujú im po večeroch a po nociach nevyžiadané návrhy,“ priznala. Svoju príhodu vytiahla na margo aktuálnej negatívnej skúsenosti jej najlepšej kamarátky, tiež novinárky Laury Kellovej.

Od začiatku jazdy nebolo s taxikárom niečo v poriadku. „Včera (cez víkend, pozn. red.) sme boli s Laurou na koncerte a po afterke sme šli domov taxíkom. Laura ho zavolala. Pán bol čudný od začiatku - hneď na začiatku nám povedal, že ani on nie je triezvy. Reagovala som, že počkať, počkať. Otočil to na srandu. Šli sme ďalej, ja som vystupovala prvá a povedala som Laure obligátnu vetu - keď prídeš domov, napíš mi. Pán sa spýtal, či sa ho bojíme. A ja, že takto ženy fungujú a takto to je vždy,“ uviedla Zuzana.

"Po tom, čo som vystúpila, šofér spôsobil Laure nasledovné: Naschvál neodbočil k jej bytu a šiel mimo a spýtal sa jej: Bojíte sa ma? Laura mu povedala, že nie, a nech ju láskavo okamžite odvezie domov. Bľabotal, že nás obe pozná, a znova sa jej pýtal, či sa ho bojí. Laura mi písala “Dávno som sa tak nebála,” a odvetila mu, že má v kabelke slzný plyn a nech ju okamžite vysadí. Týpek si užíval Laurinu neistotu, dosť možno aj pod vplyvom niečoho, keďže o tom sám vtipkoval. Nakoniec pod hrozbou slzáku Laura vystúpila a odišla vďakabohu domov. S traumou, strachom, ale živá a zdravá," pokračovala Zuzana. Následne ženám odporučila, aby si spomínanú taxislužbu Bolt odinštalovali. „Nie je bezpečná pre ženy a ani za tri roky sa to nezlepšilo. Ženy mi opakovane aj dnes píšu, že sa stále obťažovania opakujú. A hoci verím, že väčšina vodičov je slušná, práve vedenie zatiaľ nedokázalo zlepšiť bezpečnosť klientok,“ dodala.



No a spomínaný taxikár to nenechal iba tak a zareagoval. Tvrdí, že to bolo úplne inak. Drsné slová na ich adresu zhrnul do dlhého mejlu, ktorý poslal redakcii Refresher. Zuzanu označil za klamárku a žiada od nej ospravedlnenie a dokonca zvažuje podať na ňu trestné oznámenie. Taxikár vraj zákazníčkam povedal, že ani on nemusí byť triezvy, ale zo svojho rozhodnutia nepije. Vravel tiež, že ich pozná z televízie, no nikdy predtým ich nevidel. Z GPS trasy k cieľu vraj odbočil preto, že sa chcel vyhnúť semaforom. K údajnému opakovaniu otázky, či sa ho klientky boja, sa v maile nevyjadril a kolegyňa novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej mu podľa jeho tvrdenia slzný sprej nespomínala.

Po tom, ako taxikár poslal mejl do Refresheru, Zuzana sa v pondelok večer opäť ozvala na sociálnej sieti: “ Pán absurdne tvrdí, že sa to nestalo. My tvrdíme, že áno. Určite je pravdepodobný scenár, že dve novinárky si vymysleli príbeh na neznámeho pána taxikára. Lebo nemáme nič lepšie na práci a milujeme konflikty. Ale veď už naozaj. Môj post bol o appkách, podobných šoférov je viac a je to hlbší problém. Tento konkrétny pán je mi ukradnutý, prajem mu všetko dobré a aby nestrašil ženy.”



Na vzniknutú situáciu reagovala aj spomínaná taxislužba Bolt. Tá verejne odsúdila „akýkoľvek druh nevhodného správania partnerských vodičov“ a dodala, že ich vodiči dostanú licenciu iba v prípade, ak nemajú záznam v registri trestov. Podľa firmy je v rámci bezpečnosti dôležitá odozva klientov. „Vyzývame používateľov našej aplikácie, aby akékoľvek negatívne skúsenosti nahlasovali zákazníckemu servisu spoločnosti Bolt,“ uviedli. Tie spoločnosť kontroluje a v prípade potreby odovzdáva polícii.



