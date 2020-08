Len štyri dni, odkedy získali titul najkrajšie Slovenky, musia dievčatá plniť záväzky, ktoré vyplývajú z ich postavenia. No vyzerá to tak, že v utorok večer mali voľno a spoločne si prišli vychutnať do bratislavských Borov novú českú komédiu Šťastie je krásna vec.

Hlavné hviezdy filmu Petra Hřebčková a Karel Zima.i Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Všetky tri síce nahodili čierne oblečenie, ale každá z nich bola istým spôsobom iná. Víťazka Leona Novoberdaliu stavila na krátke čierne minišaty a červené dierkované sandále, v ktorých ukázala sexi nohy. Prvá vicemiss Viktória Podmanická zvolila overal a strieborné lodičky, no druhá vicemiss Kristína Víglaská doslova vytŕčala z davu. Brunetka zvolila predĺžené sako a vysoké čižmy nad kolená. Tie boli vďaka ich farbe a leopardiemu motívu vidieť už na diaľku. A keďže teplomer v utorok ukazoval zhruba 25 stupňov, samotnej Kristíne muselo byť v kine poriadne teplo.

Prečítajte si tiež: