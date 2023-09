Na Markíze nedávno odštartovala druhá séria úspešnej šou Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom (37). Ten hneď v úvode zažil poriadne šoky, že neveril vlastným očiam. No a novinkou je, že sa po mesiaci vracia do danej prevádzky. Čo ho čakalo tentokrát?

Martin Novák sa v druhej časti novej série Na nože vybral do reštaurácie The Bank v Kolárove. A ako to už býva zvykom v tejto šou, opäť zažíva rôzne situácie, nad ktorými sa nestačí čudovať a keď treba, ukazuje aj svoju výbušnú povahu. V spomínanomm podniku si vybral niekoľko jedál. Najviac ho zarazila pražma, ktorá sa dlho rozmrazovala a dokonca mu ju ohriali v mikrovlnke. Ďalej to bol doslova bordel v sklade a amatérske menu.

Reštaurácia The Bank v Kolárove. Zdroj: tv markíza

Veľkou novinkou tejto série je to, že Martin sa zhruba po mesiaci od nakrúcania do každej prevádzky vracia, aby skontroloval, či sa držia jeho odporúčaní, čo sa zmenilo k lepšiemu, prípadne, či jeho rady odignorovali a idú nedajbože v starých koľajach. A tak zavítal do vynovenej reštaurácie The Bank, kde ho hneď prekvapila jedna vec - vonkajšia terasa s tzv. tuli vakmi.

Na druhej strane ho opäť vytočil ich jedálny lístok - ktorý im pozmenil, no majiteľ sa úplne jeho rád nedržal. "Načo to bolo dobré, že som vám to zmenil, a nemáte to tak?" opýtal sa ho Novák. Reštaurácia totiž ponechala jedlá, s ktorými sa Martin nevedel stotožniť. V závere si vyslúžili nálepku s dvoma nožmi z možných piatich. "Chce to väčší pokrok," odkázal im.