Martin sa opäť stretol s rôznymi situáciami, nad ktorými sa nestačil diviť. Jedným z hlavných problémov tatranskej reštaurácie bolo to, že zíva prázdnotou a potom aj to, že recepčná aj obsluhuje ľudí a rovnako ďalší kolega aj majiteľ sa pohybujú aj v kuchyni, pričom majú iné úlohy. Novák si klasicky objednal viacero jedál - pričom čakacia doba na jedlo bola 20 až 45 minút, čo ho prekvapilo, že tak dlho. To ešte nikto z podniku netušil, že pár dní pred jeho príchodom tam vyslal kolegyňu na "prieskum". A to bolo najväčším kameňom úrazu.

Martin Novák z relácie Na nože navštívil reštauráciu v hoteli Tulipán v Tatranskej Lomnici. Zdroj: TV MARKÍZA

Rezeň, ktorý mu doniesli, vyzeral diametrálne odlišne od toho, ktorý jedla jeho kolegyňa v danej reštaurácii pár dní pred ním. Martin ho dostal s ryžou a malým zeleninovým šalátom, naopak, jeho kolegyňa so zemiakmi a jahodami z kompótu pohodenými po celom tanieri.

Veľkou novinkou tejto série je to, že Martin sa bude zhruba po mesiaci od nakrúcania do každej prevádzky vracať, aby skontroloval, či sa držia jeho odporúčaní, čo sa zmenilo k lepšiemu, prípadne, či jeho rady odignorovali a idú nedajbože v starých koľajach. Martin im vynovil menu, urobil ho akési sviežejšie. A reštaurácia praskala vo švíkoch. No v kuchyni Novákovi chýbala energia, ktorú si predstavoval, že nastane. Tímu však poďakoval za nasedenie. Po mesiaci sa vrátil za nimi.

Bolo to v čase, keď sa práve začala letná sezóna. "Strašne veľa energie si nám sem priniesol," priznal mu majiteľ," ktorý dokonca najal 17 nových brigádnikov. Martin ostal príjemne prekvapený. Následne si objednal jedlá a išiel hodnotiť zmenu. "Vidím, že jedna vec sa nezmenila a to je príprava jedla, ktorá trvá 20 až 45 minút. To musí byť hotové do 20 minút," skonštatoval. Následne pochválil nápad pizze z posúchového cesta. A prekvapilo ho to, že každý na svojej pozícii robil to, čo má a nie že recepčná aj obsluhovala hostí. Reštaurácia si od Martina vyslúžila v hodnotení 3 nože z možných piatich.