Vratko sa z priazne mimoriadne teší. „Bol som vďačný a veľmi som sa tešil. Tým, že sme mali na prípravu extrémne málo času, ten tlak bol pre oboch väčší. V každom prípade sme si spolu s Aničkou pred vystúpením povedali, že si to ideme poriadne užiť. Som rád, že sa mi nepodlomili kolená, a musím povedať, že len čo sme začali tancovať, opadol aj stres,“ povedal nám Vratko.

Do tretieho kola Let's Dance prišiel Vratko Sirági z Telerána a všetkým vyrazil dych. Zdroj: TV Markíza

„Veľmi som sa tešil, že ma prišla osobne podporiť mamina. Bola to pre ňu televízna premiéra a zvládla ju perfektne. Veľmi ma potešili aj telefonáty aj esemesky, ktoré mi pred prenosom prichádzali od zvyšku mojej rodiny, ktorá to celé taktiež prežívala so mnou,“ tešil sa markizák, ktorý má pred ďalším kolom obrovský rešpekt. „Sám som veľmi zvedavý, ako to celé vypáli a ako na naše účinkovanie v šou zareagujú diváci svojimi esemeskami,“ dodal s tým, že celý čas myslí aj na svojho zosnulého ocka. „Verím tomu, že aj ocino bol niekde tam a že sa usmieval. Počas života mi veľakrát hovoril, že si mám ísť za svojimi snami. Verím, že by bol na mňa hrdý.“

Prečítajte si tiež: