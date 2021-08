Seher Yılmazová (Deniz Uğur)

Seher pred rokmi ovdovela a zostala na výchovu troch malých detí úplne sama, vytesnila smútok, vlastné ambície, ak ich niekedy vôbec mala, vykasala si rukávy a pracovala od svitu do mrku, aby neprišli o strechu nad hlavou a dcéry, syn i svokra, ktorú vzali k sebe, vždy mali čo na seba i do žalúdka, aj keď ona často nie.

Seher Yılmazová (Deniz Uğur) Zdroj: tv doma

Agah Karaçay (Fikret Kuşkan)

Úspešný podnikateľ pôsobí na verejnosti zväčša autoritatívne a tvrdo, ba až nekompromisne. V súkromí, žiaľ, často tiež. Nebolo to tak vždy, no od bolestnej rodinnej tragédie, ktorá prevrátila jeho život a životy jeho najbližších naruby, si od nich udržiava cielený odstup – na svoju vlastnú škodu, ale i na ich... Láskavý a milý ako kedysi je vlastne len k hendikepovanému synovcovi.

Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) Zdroj: tv doma

Şeniz Karaçayová (Mine Tugay)

Atraktívna, reprezentatívna, ambiciózna, no trestuhodne povrchná a chladná ako ľad, vidí len a len seba. Potom svoje miesto v spoločnosti ako panej honosného sídla a manželky jedného z najbohatších a najvplyvnejších mužov Istanbulu.

Şeniz Karaçayová (Mine Tugay) Zdroj: tv doma

Nedim Karaçay (Berker Güven)

Ťažko odhadnúť, ako by sa asi jeho život odvíjal, ak by pred rokmi, keď bol ešte malý chlapec, nedošlo k tej osudovej tragédii... No čo sa stalo, sa už neodstane, a tak dnes už dospelý Nedim aj po rokoch od onoho prekliateho dňa ostal väzňom vo vlastnom tele - v podstate úplne nevládny, upútaný na invalidný vozík… Šťastie sa naňho usmeje, keď sa jeho novou opatrovateľkou, hoci nedobrovoľne, stane láskavá Cemre, ktorej sa podarí niečo, v čo nik nedúfal.

Nedim Karaçay (Berker Güven) Zdroj: tv doma

Cemre Yılmazová (Sera Kutlubey)

Hoci svedomito študovala, aby sa napokon stala zdravotnou sestričkou a rada ľuďom pomáha, ak by si mohla slobodne vybrať svoj osud, zvolila by si inú cestu, po ktorej chce kráčať. Sestričkou sa stala, aby splnila sen a očakávania svojej mamy, ona sama vždy snívala o tom, že sa jedného dňa stane speváčkou, čo si však z mnohých dôvodov nechávala roky iba pre seba. Cemre je rovnako krásna navonok i vnútri, a tak poriadne púta mužskú spoločnosť.

Cemre Yılmazová (Sera Kutlubey) Zdroj: tv doma

Cenk Karaçay (Mehmet Ozan Dolunay)

Hriešne príťažlivý problémový mladík, ktorý je najväčšou radosťou svojej matky - a najväčším trápením svojho otca – žil dlhé roky v Londýne, v akomsi divotvornom „vyhnanstve“ ďaleko od rodiny.

Cenk Karaçay (Mehmet Ozan Dolunay) Zdroj: tv doma