Tomáš si pre krásky zo šou, ktoré bojujú o jeho srdce, vymyslel skvelú zábavku. S viacerými sa zahral na modela a modelky. Spoločne si zapózovali v rôznych situáciách. S Niki sa zahral na Pobrežnú hliadku, s Mirkou sa fotili na romantickom pikniku, s Virginiou sa premenili na Adama a Evu, s Bejbou si strihli sexi varenie v kuchyni a s Marcelou vyzeralo ich fotenie ako erotický film. Zvyšné tri dievčatá - Tereza, Priscilla a Petrana ostali vo vile a relaxovali. A pri tejto príležitosti Priscille a Petrane zišlo na um, že by bolo super, keby dievčatá, ktoré si užívali fotenie, po príchode poriadne šokovali.

Tereza sa rozhodla, že zhodí dredy. Zdroj: TV Markíza

Terezu začali presviedčať, aby si dala dole dredy. A hoci nejakú chvíľu váhala a bála sa, ako ju Tomáš príjme s novým imidžom, nakoniec súhlasila. Dredy jej dávali dole Priscilla s Petranou a už sa nevedeli dočkať, ako bude Terka vyzerať. A keď sa potom zjavila so sexi vyžehleným mikádom pred dievčatami, tie neverili vlastným očiam. Jej nový výzor im doslova vyrazil dych. ,,Taká iná energia s tebou prišla," povedala jej ohúrená Virginia. ,,Musím uznať, že jej to extrémne pristane," reagovala Diana. ,,Ja si myslím, že tie dredy boli veľkým dôvodom, prečo ma baby nebrali úplne vážne. Brali to ako alternatívny štýl," zverila sa Tereza, ktorá bola najviac zvedavá na Tomášovu reakciu. ,,Waaaaau! A ty kto si?" ostal Tomáš úplne ohromený. ,,Terka vyzerala úplne nádherne a v prvom momente som si myslel, že je to nová súťažiaca. Aj s dredmi jej to pristalo, ale krátke vlasy na nej vyzerajú nádherne a mne sa vždy páčili ženy s krátkymi vlasmi," priznal Tomáš.