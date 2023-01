Ľuboš Machaj zrušenie obľúbenej šou 5 proti 5 vysvetľoval tým, že na obrazovkách už bola dlho a program jednoducho potreboval obnovu. Skalných fanúšikov týmto krokom vôbec nepotešil, televízia však sľubovala, že novinka Traf to! s moderátorom Šokom bude adekvátnou náhradou. Po prvej časti sa však tešiť príliš nemôžu. Divácke reakcie totiž hovoria za všetko.

Juraj Šoko Tabaček počas nakrúcania novej relácie Traf to! Zdroj: RTVS

„Dávam boľševikovi mesiac, maximálne dva!“ napísal Jozef. „Toto má byť tá skvelá náhrada 5 proti 5?!“ reagoval Stano. „Vôbec to nie je zábavné a už vôbec nie rodinný program – NUDA. Zlatý Bičan a 5 proti 5,“ kopili sa komentáre. „Vôbec ma nezaujal tento program. To sa s 5 proti 5 nedá porovnať, Bičan je pán moderátor. Kto toto vymyslel? Radšej budem pozerať Riskuj na TV JOJ,“ napísala diváčka Viera. „Vrátili sme sa o 20 rokov naspäť, keď začínali takéto relácie.“ „Nie je ľahké nahradiť 5 proti 5. Bola to tuším aj relácia roka. Ten Andrej Bičan má niečo do seba. Ale Šoko je tiež fajn. Jedna poznámka. Treba nejako zvýrazniť graficky alebo zvukovo, keď trafia tú hlúposť, lebo takto sa nič nenaučím. Predrelácia Duel je v tomto ohľade prínosnejšia.“ Podobné reakcie RTVS zrejme aj čakala, keďže ako sa hovorí – zvyk je železná opona – a na novinku, ktorá prišla po dlhých 15 rokoch, si ľudia musia jednoducho zvyknúť. Niektorí diváci totiž vyjadrili názor, že zmena bola nutná a táto nová relácia ich aj mnohé veci, o ktorých doteraz netušili, naučila.

Relácia s Andrejom Bičanom 5 proti 5 definitívne skončila. Zdroj: rtvs

A čo na to Andrej Bičan? „Je dobrý pocit, že ma chcú späť. Program Traf to! som ešte nevidel, ale pozriem si to. Zanalyzujem si to, lebo prvá časť je iná ako druhá, tretia, štvrtá, piata, šiesta... Potrebuje svoj čas, aby sa aklimatizoval, aby mohol zahrať svoju hru. Ak diváci hľadajú súvis medzi 5 proti 5 a Traf to!, je to prirodzené. Je to súťažno-zábavná relácia, vždy sa bude porovnávať. Myslím si, že Šoko je talentovaný zabávač, ktorý zvládne túto situáciu na výbornú. Treba tomu dať čas. Ľudia si zvyknú na všetko. Nemyslím si, že ten program bude zlý. Najdôležitejšia bude sledovanosť programu.“

