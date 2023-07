Diváci markizáckych Športových novín sú už roky zvyknutí na osvedčené tváre Janu Hospodárovú (47) a Petra Varinského (41), ktorí im pravidelne prinášajú to naj zo sveta športu. Už dnes, vo štvrtok 20. júla, však príde k zmene.

Klaudiu Kristiníkovú si diváci môžu pamätať z markizáckeho telerána, kde pôsobila ako redaktorka. Od roku 2020 pracuje ako redaktorka Športových novín. No a najnovšie táto blondínka mieri do večerných Športových novín ako moderátorka. Došlo k nejakej výmene? „V rámci letnej vysielacej štruktúry dávame vo vysielaní spravodajských relácií priestor aj mladým talentom. Tentoraz sme oslovili šikovnú redaktorku Športových novín, Klaudiu Kristiníkovú, ktorá sa, veríme, tejto úlohy zhostí na výbornú. Klaudii držíme palce,” prezradil riaditeľ spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča. Pre mladú blondínku to bude veľká výzva.

Peter Varinský. Zdroj: tv markíza

„Som veľmi vďačná za túto novú príležitosť, ktorá bude pre mňa príjemným spestrením popri redaktorskej práci, v rámci ktorej sa venujem najmä hokeju a tenisu. Moderovať Športové noviny je pre mňa veľkou výzvou, no verím, že s pomocou nášho skvelého ,šporťáckeho‘ kolektívu a najmä mojich skúsenejších moderátorských kolegov, ju zvládnem. A zároveň verím, že potvrdím to, čo Janka dokazuje už dlhé roky – že ženy do športu patria,” netají sa Klaudia, ktorú premiérovo uvidíte na poste moderátorky už dnes večer.



