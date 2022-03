Očakávaná športová televízna stanica RTVS Šport pribudla do televíznej rodiny k Jednotke, Dvojke a Trojke minulý december. Jej moderátormi sa stali všetky ich doterajšie hviezdy, no šancu začali dostávať aj doteraz neznáme tváre. Najnovšie do ich tímu zavítala mladá blondínka, ktorá môže poriadne zamiešať karty.

Nová stanica Šport postupne na svoje plecia prebrala všetky športové udalosti, a tak sa už viac nestáva, že by deti prišli o Večerníček na Dvojke napríklad pre hokejový zápas. Okrem toho, prioritou tohto televízneho okruhu bola od samého začiatku aj popularizácia športu na profesionálnej aj amatérskej úrovni. RTVS sa preto rozhodla rozšíriť ich program o celkom novú reláciu s názvom Iná liga, ktorá si získala veľkú základňu fanúšikov už v online priestore. A keďže fungovala na internete, dotiahli si ju aj na svoje obrazovky.

Marianna Ďurianová na fotení pred spustením nového športového kanálu na RTVS. Zdroj: RTVS

Relácia Iná liga predstavuje dedinský futbal netradičným spôsobom, zachytáva nielen góly, fauly, pekné akcie, ale aj ľudovú múdrosť a nefalšované vyhrotené emócie. Štáb sa dostáva s kamerou úplne všade. Diváci majú možnosť nazrieť do šatní, kam smú vstúpiť len hráči, tréneri a funkcionári, ale aj priamo na ihrisko, vďaka kamere, ktorú má na sebe rozhodca. Relácia je tak pútavá aj pre tých, ktorí na dedinskom futbale nikdy v živote neboli. Divákov bude vybraným zápasom v každej epizóde sprevádzať vždy jeden z trojice moderátorov – herci Pavol Sedlačko a Dušan Ambróš a moderátorka televíznej Reginy Kristína Kršačok-Kucianová.



Kristína Kršačok-Kucianová je moderátorkou novej športovej relácie na RTVS Šport Iná liga. Zdroj: RTVS

A hoci mnohým divákom nie je až tak známa, už teraz je jasné, že táto milovníčka športu sa môže veľmi rýchlo dostať medzi moderátorské špičky do relácie Góly-body-sekundy, v ktorej teraz kraľuje iná blondínka, Marianna Ďurianová. Ako sme sa dozvedeli, práve Kika je jednoznačne srdcom tímu Inej ligy. Pri relácii je od jej začiatkov, ale intenzívne sa zapojila až v druhej polovici minulého roka. Jej hviezda však naplno zažiarila a chlapské stálice výrazne zatienila. Chlapci sa z nakrúcania neraz vracajú smutní, pretože fanúšikovia chcú na každom zápase jednoznačne Kiku. Je to živel a v skutočnosti najlepší športovec zo všetkých moderátorov. Málokto vie, že v juniorských kategóriách reprezentovala Slovensko v tenise, no neskôr musela pre zdravotné problémy so športovou kariérou skončiť. Diváci RTVS Kristínu poznajú z regionálno-publicistickej relácie Regina na Dvojke, ktorú moderuje už tri roky. Reláciu Iná liga budú môcť diváci sledovať vždy v utorok, stredu a vo štvrtok podvečer na :Športe.

