Renáta Názlerová (52) sa do povedomia divákov dostala vďaka jojkárskej relácii Súdna sieň či Supermama. Len nedávno však prekvapila novým zamestnaním. Stala sa novou riaditeľkou Domova sociálnych služieb v Pezinku. Ako sa potýka s novými opatreniami a čo spravila ako prvé po nástupe do funkcie?

Domov pre seniorov v Pezinku sa navždy zapísal do povedomia verejnosti v apríli. Za jeho múrmi úradovala korona v poriadnej sile a napokon prišlo k najhoršiemu. Až 16 klientov tam prišlo o život. Po tomto škandále vo svojej funkcii vtedajšia riaditeľka skončila. No a koncom septembra Renáta Názlerová zverejnila, že práve ona získala post novej riaditeľky DSS v Pezinku. „Miesto som získala cez výberové konanie. Mojou snahou je byť nápomocná aj iným,“prezradila nám čerstvo po nástupe do funkcie.

Renáta Názlerová Zdroj: Facebook R. N.

No keďže počet nakazených momentálne každým dňom stúpa a čísla siahajú pomaly k dvom tisíckam, zaujímalo nás, aké opatrenie zaviedla, aby sa v domove nezopakovala hrozivá situácia z apríla. „Prvé, čo som urobila, je, že bez ohľadu na vývoj situácie sme sa celé vedenie zišli a spravili sme kompletnú inventarizáciu všetkého, čo máme. Nielen ochranných, bezpečnostných a dezinfekčných pomôcok, ale aj priestorové kapacity, lôžkové či personálne, aby sme sa pripravili na všetky alternatívy, ktoré môžu nastať. Nie sme malé deti, vieme, čo sa stalo v prvej vlne, takže vieme, že sa to môže stať aj teraz. Celý môj prvý týždeň sme chystali všetko tak, aby sme boli pripravení na všetko,“ prezradila nám Názlerová, ktorá dohovorila aj zamestnancom.

„V piatok som na nich apelovala, aby aj svoje súkromie prispôsobili k miestu, kde pracujú. Poprosila som ich, aby mi pomohli zachovať tento stav, ktorý tu teraz máme,“ pokračovala Renáta. Ako to však majú vyriešené pri príchode nových klientov? „Akýkoľvek novoprijímaný klient je najprv v izolácii. V izolačnej izbe je 6 dní a potom sa mu spraví rýchlotest. A rovnako tak to funguje aj pri návrate klientov z nemocnice. Zvýšili sme frekvenciu dezinfikovania priestorov, pravidelne čistíme všetky dotykové plochy či priestory,“ povedala Názlerová.

Na snímke Domov sociálnych služieb v Pezinku. Zdroj: Michal Svitok

„Aj zamestnancom som povedala, že ak si nie sú istí, nech zavolajú a ostanú radšej doma. Tiež som im dala možnosť, ak chcú, môžu u hlavnej sestry absolvovať rýchlotest, aj keď by mali byť len pre klientov, no snažím sa sponzorsky nejaké zohnať. Urobili sme maximum, teraz sa už len modlíme, aby sa nám podarilo tento stav udržať. Buď natrvalo, alebo aspoň čo najdlhšie. Som rada, že sme zatiaľ úplne negatívni, čo sa týka zamestnancov aj klientov,“ dodala s tým, že návštevy sú teraz úplne zakázané.

„To bola tiež jedna z prvých vecí, čo som urobila. A klienti nesmú chodiť ani von. Každý deň im preto zabezpečujeme nákupy, chodíme za nimi, komunikujeme a robíme im sociálny servis.“

