Jedna z najkrajších markizáčok Zuzana Čimová po desiatich mesiacoch končí na poste moderátorky Telerána. Nie však preto, že by sa nepohodla s vedením alebo kolegami, ale prestupuje do Televíznych novín 12. Na jej miesto nastupuje Lucia Hlaváčková (29), ktorá mala doteraz pod palcom ranné správy.

Zuzana Čimová ide moderovať markizácku novinku, Televízne noviny 12. „Moje najväčšie ďakujem patrí Matúšovi, najlepšiemu moderátorskému kolegovi, akého som si mohla vysnívať. Necelý rok, ktorý sme spoločne odmoderovali, bol veľmi pestrý. Mám za sebou úžasnú skúsenosť, na ktorú budem vždy rada spomínať. Ďakujem však nielen jemu, ale celému štábu na čele so Zuzkou Štelbaskou. Celý tím Telerána mi bude veľmi chýbať, pretože je tvorený z ľudí, s ktorými sa veľmi dobre spolupracuje a spoločné rána máme úprimne radi. No vídať sa budeme určite aj naďalej. Aktuálne sa teším na novú pracovnú skúsenosť a výzvu a Lucke s Matúšom držím palce, nepochybujem o tom, že budú výborní,“ povedala brunetka, ktorá mala v utorok ráno posledné moderovanie v Teleráne.

Zuzanu nahradí už známa tvár z Telerána Lucia Hlaváčková. Zdroj: tv markíza

Novou parťáčkou Matúša Krnčoka je Lucia Hlaváčková, ktorú diváci poznajú aj z rannej v šou, v ktorej doteraz moderovala ranné spravodajstvo. „Naše prvé vysielanie bude 1. júna. Verím, že dobre dopadne. Je to predsa len iná pozícia. Teleráno je živé 2,5-hodinové vysielanie plné zaujímavých hostí a tém. V tomto sa budem snažiť čo najviac pracovať, aby som bola v témach doma,“ tešila sa Lucia, ktorá pochádza zo slávnej rodiny.

Do Markízy nastúpila Lucia ako 22-ročná. Zdroj: Instagram L.H.

Jej otec Ivo Hlaváček je herec a dramaturg, dedko legendárny herec Oldo Hlaváček a jej sestra svetová topmodelka Michaela Hlaváčková. Nie div, že aj Lucia dostala do vienka dobré gény. Dedko ju už ako malú brával pravidelne do divadla a otec do Slovenskej televízie a jej priestory ju vždy fascinovali. „Už ako dieťa ma otec brával do televízie a tam sa ma občas ujali ľudia, ktorí ma previedli štúdiami. Odvtedy ma to fascinovalo a zistila som, že by som raz možno chcela pracovať v takomto prostredí,“ priznala dávnejšie. A ako sa vlastne dostala do Telerána? Rozhodne nešlo o žiadnu tlačenku!

Keď bola Lucia v poslednom ročníku vysokej školy, raz ráno sa zobudila, zapla si Teleráno, kde bol hosťom šéf markizáckeho spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča. Vyzýval študentov, aby sa do televízie prihlásili na stáž, ktorá mala potenciál prehupnúť sa aj do skutočnej redaktorskej práce na plný úväzok. Prešla kastingom a svoju prvú skutočnú reportáž do Televíznych novín vyrobila už po mesiaci stážovania. Teraz ju však čaká veľká zmena a stáva sa z nej moderátorka. „Po siedmich rokoch končím v redakcii spravodajstva, kde som ako 22-ročná začínala. Opúšťam kolektív, v ktorom sa cítim ako doma. Ďakujem všetkým za pomoc, rady, smiech... Na druhej strane som si chcela vyskúšať aj inú ako spravodajskú polohu. Výhodou je, že poznám ľudí, ktorí pracujú v Teleráne. Sú na mňa veľmi milí, pomáhajú mi so všetkým, a čo ma teší, moderátorského partnera mám Matúša Krnčoka,“ tešila sa Lucia.

Prečítajte si tiež: