Máte exoticky znejúce priezvisko. Odkiaľ pochádzate?

Narodila som sa a celý život žijem v Bratislave. Otec tu žije už vyše 30 rokov, ale môj dedo pochádzal z Balkánu, takže odtiaľ sa to odvíjalo.

Verili ste, že vyhráte?

Do poslednej chvíle som nevedela, že sa to podarí, všetci avizovali, že to bol vydarený ročník, o to viac si veľmi vážim túto príležitosť, ktorá mi bola takto poskytnutá a budem sa snažiť s tým čo najlepšie naložiť a reprezentovať.

Čo vám prvé napadlo, keď vyhlásili vaše meno, že ste novou Miss?

Hlavou mi preletelo to, že to azda nie je ani pravda. Najprv som rozmýšľala, či som naozaj ja číslo 8 a potom som už iba vykročila a priznám sa, že som potom nevnímala už nič okolo a iba som rozmýšľala, či sa to naozaj stalo skutočnosťou. A ešte stále to v podstate spracúvam a veľmi sa teším.

Bola medzi finalistkami rivalita?

Nie, nebola. V tejto ťažkej situácii bolo úžasné, ako celý kolektív finálovej 12-ky bol schopný spolu fungovať. Pred prenosom sme sa všetky držali za ruky a povedali sme si, že to dáme. Naozaj sme si boli každá oporou a v backstage sme si všetky pomáhali.

Verili ste si na kastingu?

Na kastingu som si neverila, bolo tam veľa nádherných dievčat. Dostať sa do finálovej 12-ky bol sen každej z nás.

Mali ste favoritku medzi dievčatami?

Neviem, či so mala vyslovene vytipovanú víťazku, ale mala som medzi finalistkami zopár tipov dievčat, ktoré som vedela, že by si zaslúžili sa umiestniť, pretože boli tvrdo pracujúce a naozaj si to zaslúžili. Z mojej top 5 sa dve umiestnili na víťazných priečkach.

