Kalisová po dredoch dlho túžila a minulý rok si ich konečne dopriala. „Splnila som si jeden z ďalších snov. Mám dredy. Keby ste len vedeli, aká som z nich vytešená, no nebudem tvrdiť, že som to nezvažovala. Ale áno – a paradoxne nie preto, či ja s tým budem spokojná, ale preto, čo povie okolie. Veď som matka, veď mám 35 rokov a to už v mojom veku nie je vhodné. Mala by som pôsobiť seriózne. Veď moderujem v televízii. Veď budem vytŕčať,” zverila sa minulý rok Kalisová, no potom dodala, že jej to spravili tak, aby pred kamerami nebolo nič vidno.

Miriam Kalisová má dredy od minulého roka. Zdroj: Instagram miriam.kalisova

Tomuto trendu minulý rok podľahla aj Kristína Tormová. Aj jej dredy sú tak rafinovane urobené, že ak potrebuje, môže ich veľmi ľahko skryť a človek nepozná, že ich vôbec má. Ak si myslíte, že išlo o jej chvíľkový popud, omyl. Na termín čakala už od februára. Len nedávno experimentom na hlave prekvapila aj herečka Lujza Garajová-Schrameková, ktorá si dala spraviť černošské copíky a v stredajšom Teleráne zas Lenka Šóošová predviedla tiež veľký vlasový experiment. V jej prípade nešlo o dredy, ale o copíky, v ktorých vyzerala ako členka nejakého indiánskeho kmeňa. Páči sa vám ich štýl?