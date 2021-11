Bývalá megahviezda televíznych obrazoviek Nora Kabrheľová si pomaly zvyká na nový život v Bratislave. No okrem toho plánuje ďalšiu veľkú vec.

Nora si toho prežila naozaj viac než dosť. Zažila nevídaný úspech, vrchol i pád, rozvod a dokonca skončila aj vo väzení. No nezlomilo ju to. Nedávno sa presťahovala z Košíc do Bratislavy a tu začína nový život.

Nora Kabrheľová Zdroj: Instagram N. K.

Ďalšou novinkou je, že by po rokoch konečne chcela seknúť s nezdravým zlozvykom. „Bolo by na čase odnaučiť sa fajčiť,” napísala k fotke, na ktorej si vychutnáva cigaretku. Fanúšikovia ju však odhovárajú. „Nemôžete prestať fajčiť. Tá cigareta vám svedčí,” píšu jej. „Norika, vám cigaretka pristane,” pridali sa ďalší. V tomto prípade by však ľudí rozhodne počúvať nemala.

Prečítajte si aj: