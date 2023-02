Nora sa po mnohých škandáloch a pobyte v kolúznej väzbe rozhodla od základov zmeniť svoj život. Z Košíc sa presťahovala do Bratislavy a dokonca sa z nej stala influencerka. A, samozrejme, neodmieta ani televízne ponuky. V marci minulého roka varila v šou Bez servítky a zrejme nikoho neprekvapilo, že bol z toho škandál. V štvorici bola aj so spevákom Davidom Keyom, s ktorým bola dovtedy super kamarátka. Pred kamerami ho však dosť často kritizovala a ich priateľstvo sa tak rýchlo skončilo, ako sa rýchlo začalo.



David sa na ňu natoľko naštval, že následne zverejnil aj jej honorár. „Chcete vedieť, ako je to s Norou? Nora dostala 8 500 eur za túto reláciu. A zrazu lóve, lóve, lóve a vtedy urobíme čokoľvek, aj si zničíme kamarátstvo..." ,povedal nahlas. Ani to však Noru neodradilo od toho, aby do Bez servítky išla znova.



Nora sa naposledy objavila v Bez servítke v marci 2022. Zdroj: tv joj

Do súťaže prišla tentoraz ako tajný hosť. Súťažiaci tak na začiatku nemali ani tušenia, kto sa k nim pridá. Nora vystúpila z dodávky vo veľkom štýle a v honosnom kožuchu. Pozorní diváci však zostali prekvapení z jej výzoru. Všimli si totiž, že výrazne schudla - predovšetkým v tvári.

Nora ukázala v minuloročnej "bez servítke" svoj nový byt. Zdroj: TV JOJ

Počas večera sa pochválila, že je už dôchodkyňa a voľný čas trávi iba so svojou Šarikou. Debata sa zvrtla aj na väzenskú stravu, ktorú si Nora prekvapivo pochvaľovala. Na luxus a štýl si však potrpí aj naďalej, o čom svedčí aj jej poznámka o drahej mikine, ktorú mala na sebe.