Výročný koncert, na ktorom spieval maestro Milan Lasica, si prišla pozrieť aj Norika Beňačková. Celú drámu tak videla na vlastné oči. „My sme tlieskali, bol standing ovation a naraz Milan spadol. Bol to šok, vyzeralo to, akoby sa iba potkol. Vôbec to nepôsobilo tak, že by to bolo také vážne. Ešte pred koncertom som sa s ním rozprávala a hovorila som mu, že mu gratulujem, že sa mu podarilo otvoriť toto divadlo. On mi povedal, nechaj tak, stretneme sa po koncerte a odišiel na javisko. Bol to pre mňa šok, no aj úžasná spomienka, že som ho videla v takej dispozícii a s takým úsmevom na tvári a v očiach, čo som už dávno u neho nevidela. Ten večer bol fantastický, no taký nešťastný koniec to malo,” opísala hlásateľka smutný večer v markizáckej Smotánke.

Nora Beňačková Zdroj: Emil Vaško

„Boli tam lekári a zdravotné sestry, ktorí leteli hneď na javisko a resuscitovali ho. Poskytli mu prvú pomoc a čakalo sa na sanitku. Prišli pomerne rýchlo, ale v tej situácii, ktorá tam bola, sa mi to zdalo nekonečné. Ďalej už nič neviem, lebo nás požiadali, aby sme opustili sálu, to sme ešte netušili, že je to také vážne,” dodala.

Prečítajte si tiež: